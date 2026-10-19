Tổ chức cuộc thi viết “Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”

Cuộc thi viết “Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” nhằm lan tỏa Nghị quyết 10-NQ/TW, góp phần nâng cao chất lượng thu hút vốn FDI và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Cuộc thi viết “Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” nhằm lan tỏa Nghị quyết số 10-NQ/TW. Ảnh: QUANG MINH

Chiều 19-10, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư phát động cuộc thi viết “Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. Mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi muốn nhận được các tác phẩm dự thi có phản ánh thực tiễn, giới thiệu mô hình hiệu quả, chỉ ra bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: QUANG MINH

Tại lễ phát động, TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông cũng đề xuất chuyển từ thu hút đầu tư chủ yếu dựa vào ưu đãi đầu vào sang cơ chế hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư, chú trọng liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Cuộc thi hướng đến phản ánh thực tiễn, giới thiệu mô hình hiệu quả, chỉ ra bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài.

Tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thuộc các thể loại báo chí phù hợp, được đăng tải trên tạp chí in, Nhadautu.vn hoặc Theinvestor.vn trong thời gian nhận bài và chưa công bố trên cơ quan báo chí khác.

Đối tượng tham gia gồm nhà báo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người quan tâm.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 20-10-2026 đến hết ngày 28-2-2027. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra ngày 4-5-2027.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng. Có 5 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 70 triệu đồng.

TIẾN CƯỜNG