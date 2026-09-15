Hoàn thiện Quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Chiều 14-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nêu rõ, cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì người chủ có hay không có tư cách đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, quy định của Trung ương cần ngắn gọn, rõ nguyên tắc, đối tượng, giới hạn, trách nhiệm và thẩm quyền. Những nội dung trực tiếp quyết định phạm vi được làm, không được làm phải được quy định rõ.

Về nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và trách nhiệm đối với người lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, quy định mới phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19-8-2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; cần phát triển đảng viên từ doanh nhân tiêu biểu, đồng thời chú trọng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và những người lao động ưu tú. Động cơ phấn đấu, phẩm chất, uy tín và quá trình rèn luyện phải được xem xét thực chất, không chạy theo số lượng hoặc lấy khả năng tài trợ để làm căn cứ để kết nạp đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất, đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Trách nhiệm xã hội phải bắt đầu từ người đang cùng mình tạo ra những giá trị, không thể lấy tài trợ, từ thiện để bù đắp cho vi phạm nghĩa vụ đối với người lao động. Những cách làm tốt cần được biểu dương bằng kết quả có thể kiểm chứng, qua đó lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật; giúp tổ chức Đảng quản lý được thực chất; giúp cho người dân, doanh nghiệp tự tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy; phát huy nguồn lực cho phát triển; phải làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn, gắn bó với nhân dân hơn.

TTXVN