Chính trị

Hoàn thiện Quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân

SGGP

Chiều 14-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nêu rõ, cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì người chủ có hay không có tư cách đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, quy định của Trung ương cần ngắn gọn, rõ nguyên tắc, đối tượng, giới hạn, trách nhiệm và thẩm quyền. Những nội dung trực tiếp quyết định phạm vi được làm, không được làm phải được quy định rõ.

Về nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và trách nhiệm đối với người lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, quy định mới phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19-8-2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; cần phát triển đảng viên từ doanh nhân tiêu biểu, đồng thời chú trọng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và những người lao động ưu tú. Động cơ phấn đấu, phẩm chất, uy tín và quá trình rèn luyện phải được xem xét thực chất, không chạy theo số lượng hoặc lấy khả năng tài trợ để làm căn cứ để kết nạp đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất, đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Trách nhiệm xã hội phải bắt đầu từ người đang cùng mình tạo ra những giá trị, không thể lấy tài trợ, từ thiện để bù đắp cho vi phạm nghĩa vụ đối với người lao động. Những cách làm tốt cần được biểu dương bằng kết quả có thể kiểm chứng, qua đó lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật; giúp tổ chức Đảng quản lý được thực chất; giúp cho người dân, doanh nghiệp tự tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy; phát huy nguồn lực cho phát triển; phải làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn, gắn bó với nhân dân hơn.

TTXVN

Từ khóa

Quy định đề án Tô Lâm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Hoàn thiện đảng viên kinh tế tư nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn