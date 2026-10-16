Khởi động cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế trẻ Aquafina Pure Fashion 2026

Aquafina Pure Fashion 2026 tìm kiếm nhà thiết kế trẻ tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Tập đầu tiên của Aquafina Pure Fashion 2026 sẽ phát sóng tối 23-10, trên kênh Youtube MultiTV Official. Không chỉ mở ra cơ hội để những tài năng mới khẳng định bản sắc và dấu ấn sáng tạo, chương trình còn được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho thế hệ kế thừa, góp phần phát hiện và đưa những gương mặt triển vọng đến gần hơn với làng thời trang Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, chương trình được kỳ vọng trở thành sân chơi thường niên dành cho các nhà thiết kế trẻ, đồng hành cùng hệ sinh thái Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week.

Quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cùng 1 chuyến trải nghiệm tại Paris (Pháp). Top 3 sẽ có cơ hội trình diễn mở màn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 11-2026.

Ban giám khảo cuộc thi gồm: NTK Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà, Kelbin Lei, Host (MC dẫn dắt) Mai Ngô

Ban Tổ chức công bố Top 15 tài năng mới: Nguyễn Nhật An, Lê Quang Việt, Lê Trần Minh Nhật Bắc - Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp; Trần Thảo Linh, Nguyễn Duy Long, Phạm Đỗ Yến Vi Julia - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật; Bùi Hoàng Ân, Trần Hữu Kiệt - Đại học Văn Lang; Trần Bảo Nghi, Phạm Khánh Quỳnh - Đại học Công nghiệp TPHCM; Nguyễn Thanh Sơn - Đại học Kiến trúc TPHCM; Jennifer Phạm - Đại học Hoa Sen; Võ Đăng Khoa - Đại học Công nghệ Kỹ thuật; Trần Văn Minh - Đại học Công nghệ TPHCM; Phạm Thi Nguyễn - Đại học Y Dược TPHCM.

TIỂU TÂN