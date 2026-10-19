Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026

SGGP

Tối 18-10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên toàn quốc, cuộc thi đã nhận được 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025.

Tại lễ trao giải, Ban chỉ đạo cuộc thi trao tặng bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao tặng 165 giải thưởng cá nhân cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải khuyến khích và 18 giải triển vọng; trao tặng 2 phần thưởng cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Cuộc thi là dịp để nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm và phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PHAN THẢO

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Trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Trần Cẩm Tú lần thứ 6 năm 2026 tập thể cá nhân

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