Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo các tập đoàn lớn Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9-11 (giờ địa phương), tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc tiếp và tọa đàm với lãnh đạo, đại diện cấp cao các tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kobayashi Ken; Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Tsutsui Yoshinobu cùng đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn là thành viên của Keidanren.

Keidanren gồm hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu có uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN.

Tại tọa đàm, đại diện Keidanren bày tỏ mong muốn Việt Nam phát huy vai trò trong cấu trúc kinh tế khu vực, bảo đảm chuỗi cung ứng và duy trì thương mại tự do. Các doanh nghiệp Nhật Bản mong Việt Nam nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và tăng cường cơ chế hợp tác song phương.

Đại diện các tập đoàn Nhật Bản gợi mở phương hướng hợp tác, ý tưởng đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới; cam kết tạo ra giá trị dài hạn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam.

Các đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ đồng hành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể là các lĩnh vực như: đào tạo nguồn nhân lực có năng lực kỹ thuật, trình độ chuyên môn cao; chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, các khu công nghiệp; phát triển năng lượng, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến của đại diện các doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tọa đàm là minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành và cam kết đồng hành lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Nhật Bản, mong muốn tiếp tục củng cố, nâng tầm khuôn khổ quan hệ hợp tác, nhằm tạo thêm nhiều giá trị thiết thực và bền vững cho nhân dân hai nước. Theo đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là động lực quan trọng, trụ cột vững chắc trong quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam đang tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác theo hướng cân bằng hơn trong những năm tới, trong đó các thành viên Keidanren được kỳ vọng giữ vai trò nòng cốt. Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ kết nối các dòng vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến mà còn góp phần lan tỏa văn hóa kinh doanh chuẩn mực, đề cao uy tín, kỷ luật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đề cập yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác trong bối cảnh thế giới hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần chuyển từ mô hình “hợp tác truyền thống trên cơ sở tiếp nhận - chuyển giao” sang “hợp tác đồng kiến tạo, gắn kết sâu sắc về chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng”. Cả hai hướng tới mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, vì sự thịnh vượng của cả hai nước.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có khả năng định hướng và dẫn dắt.

Theo đó, các doanh nghiệp thành viên Keidanren cần nhìn nhận Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn, cùng sáng tạo phát triển sản phẩm, thử nghiệm những mô hình mới. Việt Nam cùng phát triển các công nghệ chiến lược, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. Ảnh: TTXVN.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực như phát triển hệ thống hạ tầng thông minh, các dự án năng lượng xanh, logistics xanh và các ngành công nghiệp xanh.

Đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp với Việt Nam nghiên cứu, phát triển những công nghệ mới nhằm giảm phát thải, đảm bảo an ninh năng lượng với giá thành hợp lý và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Doanh nghiệp Nhật Bản cùng phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng, thị trường vốn hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; phát triển lĩnh vực y tế kỹ thuật cao, dược phẩm và công nghiệp sinh học.

Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược giữa Vietnam Airlines (Việt Nam) và ANA Holdings (Nhật Bản), đồng thời chứng kiến hai bên ký Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Kỷ niệm 10 năm ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines và chứng kiến trao thoả thuận khung về hợp tác kinh doanh. Ảnh: TTXVN Tháng 5-2016, Vietnam Airlines và ANA Holdings ký thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Tokyo (Nhật Bản). Đến tháng 7-2016, ANA Holdings chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Tính đến tháng 10-2026, Vietnam Airlines khai thác 11 đường bay thẳng giữa hai nước, với tần suất 72 chuyến mỗi tuần. Trong 9 tháng năm 2026, lượng hành khách của hãng trên thị trường Nhật Bản tăng 18% và doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển, kết nối hàng không thuận lợi góp phần mở rộng giao thương, thu hút khách du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân. Việc tiến tới liên doanh là bước phát triển tiếp theo sau một thập kỷ hợp tác cổ đông và liên danh chuyến bay.

TTXVN