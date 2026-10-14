Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 13 ủy viên. Ảnh: VĂN MINH

Sáng 14-10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt.

Trước đó, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I gồm 13 ủy viên.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên gồm các đồng chí: Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2020-2026; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VĂN MINH

Hội nghị cũng đã bầu Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2020-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Ngoài ra, hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa mới, đồng chí Lê Văn Minh khẳng định sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội, bám sát mục tiêu, phương hướng đã được Đại hội thông qua; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho hội viên và xã hội.

Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tổ chức Hội được hợp nhất, kiện toàn, đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy sức mạnh đội ngũ người làm báo thành phố.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố đoàn kết, tập hợp hội viên, thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, đổi mới công tác đào tạo theo hướng chú trọng kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

THU HƯỜNG - VĂN MINH