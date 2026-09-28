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Bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương

SGGPO

Chiều 28-9 tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Theo Bộ Công thương, tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy đã công bố Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 24-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

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Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Lương Hoàng Thái (bên phải). Ảnh: Bộ Công thương cung cấp

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái sinh năm 1973, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi; có trình độ Lý luận Chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế.

Theo Bộ Công thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại đa biên.

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Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái bổ nhiệm nhân sự

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