Sáng 21-9, tại trụ sở Công an TP Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Giám đốc Công an TP Huế

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận công việc, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP Huế, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Tân Giám đốc Công an TP Huế phát biểu tại lễ nhận quyết định

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Mai Hoàng cùng lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương, tân Giám đốc Công an TP Huế

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Huế cũng công bố quyết định của Thành ủy Huế chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

VĂN THẮNG