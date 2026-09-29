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Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Trương Minh Huy Vũ

SGGPO

Ngày 29-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Trương Minh Huy Vũ.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, ngày 29-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, ngày 21-9, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu đồng chí Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

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LÂM NGUYÊN

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