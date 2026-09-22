Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân

Chiều 22-9, tại Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng), Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa được Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, ngày 18-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Như vậy đến thời điểm hiện nay, Thường trực Thành ủy TPHCM có 8 đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Nội dung: VĂN MINH. Trình bày: HỮU VI

Nội dung: VĂN MINH. Trình bày: HỮU VI

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