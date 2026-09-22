Chính trị

Nhân sự

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân

SGGPO

Chiều 22-9, tại Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng), Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa được Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

2aOboR0NUboDpovdCR62BUUljFiq7ASsUvfVykL2.jpg
Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, ngày 18-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Như vậy đến thời điểm hiện nay, Thường trực Thành ủy TPHCM có 8 đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thuong truc TPHCM-1.png
Nội dung: VĂN MINH. Trình bày: HỮU VI
info_DC Nguyen Sinh Nhat Tan.jpg
Nội dung: VĂN MINH. Trình bày: HỮU VI
Tin liên quan
VĂN MINH - LÊ THOA - Ý LINH

Từ khóa

Nguyễn Sinh Nhật Tân Thành ủy TPHCM Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn