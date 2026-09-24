Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 24-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 390-QĐNS/TW ngày 20-9-2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trợ lý của đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (phải) trao quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Lê Công Thành. Ảnh: QUANG THÁI

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng trao các quyết định: điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026-2031; điều động, chỉ định đồng chí Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026-2031; điều động, chỉ định đồng chí Lý Hoàng Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ rõ, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao, khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Thành phố cũng đang triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Yêu cầu của công tác cán bộ không chỉ kiện toàn cho đủ mà phải đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và chịu trách nhiệm bằng kết quả cụ thể. Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc.

“Các đồng chí nhận nhiệm vụ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, đổi mới và quyết liệt; nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới, vị trí mới phải có kết quả mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

NGUYỄN HƯỞNG - PHẠM LINH