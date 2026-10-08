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Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình mới

SGGP

Ngày 8-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2911-QĐ/TU về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

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Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Nguyễn Minh Đức, ông Nguyễn Thành Lợi và ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), đều là Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 5-10.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình tổ chức lại Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Trước đó, ngày 5-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới; đồng thời ban hành Quyết định số 2884-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Với mô hình tổ chức mới và đội ngũ lãnh đạo được kiện toàn, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội được kỳ vọng phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống báo chí Thủ đô, từng bước xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn; nâng cao năng lực truyền thông chính sách, lan tỏa các giá trị văn hiến, văn hóa và con người Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển...

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NGUYỄN HƯỞNG

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