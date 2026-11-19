Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ngày 19-11, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc thông báo kim ngạch xuất khẩu lũy kế của nước này trong năm 2026 lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ nhu cầu chất bán dẫn trên thị trường toàn cầu tăng mạnh.

Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động thương mại của Hàn Quốc, đưa nước này trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có kim ngạch xuất khẩu vượt 1.000 tỷ USD, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức, tiếp nối thành tích vượt mốc 700 tỷ USD vào năm 2025.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết, chất bán dẫn và máy tính đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng xuất khẩu, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu gia tăng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, giá chip tăng cao cũng góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu, qua đó củng cố vị thế của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Thứ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc Kang Kam-chan dự báo xuất khẩu chất bán dẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu đến quý 3-2027, nhờ nhu cầu từ các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á tiếp tục tăng. Các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Mỹ Latinh cũng ghi nhận kết quả tích cực; xuất khẩu sang Mỹ phục hồi nhờ nhu cầu chip nhớ phục vụ máy chủ AI và trung tâm dữ liệu.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đạt 397,7 tỷ USD, gần gấp 3 lần mức 135,4 tỷ USD cùng kỳ năm 2025, chiếm 42,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, các mặt hàng hóa dầu, tàu biển và màn hình hiển thị cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Xuất khẩu mỹ phẩm và dược phẩm đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

HUYỀN HƯƠNG