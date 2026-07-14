Bangkok xem xét lại các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy

Ngày 13-7, Chính quyền Bangkok (Thái Lan) cho biết, sẽ tham khảo ý kiến ​​Sở Công trình Công cộng và Quy hoạch Đô thị - Nông thôn về việc sửa đổi quy định đối với vật liệu, trang trí các địa điểm giải trí về đêm và nhà hàng có nhạc sống, sau vụ hỏa hoạn gây chết người đêm 12-7.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: THAI PBS WORLD

Đài Phát thanh - Truyền hình Thai PBS World dẫn lời Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết, chính quyền sẽ xem xét điều chỉnh quy hoạch các khu giải trí, do những cơ sở này không còn tập trung ở những khu vực như RCA và Silom mà phân bố rải rác khắp thủ đô.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt. Ảnh: THAI PBS WORLD

Theo ông Chadchart Sittipunt, quán rượu Rong Beer Na Lat Phrao, nơi xảy ra hỏa hoạn tối 12-7 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương, được đăng ký là nhà hàng có nhạc sống nên không bắt buộc phải sử dụng vật liệu chống cháy trong xây dựng và trang trí nội thất. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, cơ sở này có thể đã dùng tấm ốp tường cách âm giá rẻ, dễ bắt lửa trong trang trí nội thất.

Một nguyên nhân khác được tính đến là hiện tượng phản lực ngược, xảy ra khi oxy đột ngột tràn vào không gian quá nóng và thiếu oxy, tạo sóng áp suất lớn và quả cầu lửa có thể phá hủy các vách ngăn.

Thống đốc Chadchart cũng thừa nhận, sau vụ hỏa hoạn nhà chức trách phát hiện lối vào và một số lối thoát hiểm bị hàng hóa, vật liệu hoặc đồ đạc chắn ngang, gây khó khăn cho việc thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, Văn phòng huyện Chatuchak cho biết, thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn sẽ nhận được khoản bồi thường ban đầu là 29.300 baht (khoảng 23 triệu đồng) mỗi nạn nhân, những người bị thương và đang điều trị tại bệnh viện sẽ nhận được 4.000 baht (khoảng 3.100.000 đồng) mỗi nạn nhân.

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HẠNH CHI