Cháy hộp đêm ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng

Rạng sáng 13-7, một vụ hoả hoạn xảy ra tại hộp đêm ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok (Thái Lan), làm ít nhất 27 người chết, 18 người khác bị thương. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: BANGKOK POST

Theo Bangkok Post, Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, vụ cháy bùng phát lúc 0 giờ 2 phút, tại hộp đêm Na Ladprao khi bên trong có đông người. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế ngọn lửa sau khoảng 30 phút.

Giới chức nước này thông tin có 27 người tử vong tại hiện trường; 18 người bị thương đã được đưa đến điều trị tại 7 bệnh viện, trong đó 8 người trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cùng Tổng cục trưởng Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Teerapat Kachamat đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra.

Theo Thủ tướng Anutin, phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt khói. Dẫn lời các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ông cho biết đám cháy có thể bắt nguồn từ tủ cầu dao điện trên sân khấu, sau đó xảy ra mất điện và một tiếng nổ lớn khiến lửa nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chức năng đang nhận dạng nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các quán bar, nhà hàng và hộp đêm ở Thái Lan. Đây là một trong những vụ cháy gây thương vong nghiêm trọng nhất tại trung tâm du lịch nước này trong những năm gần đây.

Trước đó, Thái Lan từng xảy ra nhiều vụ cháy hộp đêm nghiêm trọng. Năm 2022, vụ cháy hộp đêm Mountain B ở tỉnh Chonburi khiến 25 người thiệt mạng. Vụ cháy hộp đêm Santika ở Bangkok trong đêm giao thừa năm 2009 làm 67 người chết và hơn 200 người bị thương.

KHÁNH MINH