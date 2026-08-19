TPHCM đảm bảo đội ngũ an tâm công tác sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Sáng 19-8, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Sở Nội vụ TPHCM và 168 UBND phường, xã, đặc khu.

Đại diện UBND phường, xã, đặc khu tham dự Hội nghị hướng dẫn sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức

Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết, trong quá trình rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, một số phường, xã còn thận trọng với tỷ lệ sắp xếp rất thấp. Sở GD-ĐT đã tổng hợp, xin ý kiến lãnh đạo thành phố.

Bên cạnh các nguyên tắc sắp xếp chung theo quy định của Trung ương, UBND TPHCM thống nhất một số nguyên tắc bổ sung nhằm phù hợp đặc thù của thành phố gồm: không sắp xếp trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường mầm non, phổ thông đang thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế (ngoại trừ hai cơ sở có vị trí liền kề); không sáp nhập các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới trong năm học 2026-2027.

Ông Tống Phước Lộc, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM) hướng dẫn một số nội dung về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở GD-ĐT TPHCM, ở bậc mầm non, toàn thành phố giảm 268/706 đầu mối, tỷ lệ 37,96%. Bậc tiểu học giảm 284/790 đầu mối, tỷ lệ 35,94%; cấp THCS giảm 137/461, tỷ lệ 29,72%; trung tâm GDTX-GDNN giảm 15/41, tỷ lệ 36,59%. Riêng 176 đơn vị ở cấp THPT được tổ chức lại trên cơ sở phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ.

"Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn một số tiêu chí lựa chọn nhân sự quản lý trong quá trình sắp xếp. Tuy nhiên, các tiêu chí không có thứ tự ưu tiên, địa phương căn cứ tình hình thực tế để xem xét bố trí nhân sự", ông Tống Phước Lộc nhấn mạnh.

Liên quan việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong huớng dẫn, nếu địa phương sáp nhập hai trường học cùng cấp mà cả hai trường đều được công nhận chuẩn quốc gia trước đó thì trường mới sau sắp xếp được bảo lưu là trường chuẩn quốc gia.

Trường hợp một trong hai trường đạt chuẩn quốc gia, trường còn lại chưa đạt, sau khi sắp xếp, nếu tên trường mới sử dụng tên trường đã đạt chuẩn thì vẫn bảo lưu chuẩn quốc gia. Nếu trường mới được đặt lại theo tên khác thì phải làm hồ sơ kiểm định để được công nhận chuẩn quốc gia. Riêng các trường liên cấp do thay đổi tên trường nên cần làm hồ sơ xét công nhận lại chuẩn quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam lưu ý sắp xếp nhân sự cần đảm bảo công tâm, minh bạch, công khai, khách quan, tạo điều kiện cho đội ngũ an tâm công tác.

Về phía Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam lưu ý, công tác sắp xếp nhân sự cần đảm bảo công tâm, minh bạch, công khai, khách quan, tạo điều kiện cho đội ngũ an tâm công tác sau sắp xếp.

Quá trình sắp xếp cần đặc biệt quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ, tạo sự đồng thuận và an tâm công tác. Nếu có khó khăn, vướng mắc, địa phương gửi văn bản về Sở Nội vụ để được hướng dẫn thực hiện.

THU TÂM