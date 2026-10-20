TPHCM kết nối giao thương ngành cơ khí, điện và công nghệ số

Sáng 20-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TPHCM (HAMEE) khai mạc “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí, điện và công nghệ số năm 2026”.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với khách mời tham gia Tuần lễ. Ảnh: THANH DUNG

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận đối tác trong, ngoài nước.

Tuần lễ quy tụ 22 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các giải pháp công nghệ thuộc 5 nhóm ngành: cơ khí chế tạo máy; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; cơ khí xây dựng; thiết bị điện – công nghệ số; nguyên phụ liệu, vật tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc tuần lễ. Ảnh: THANH DUNG

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết ITPC đã phối hợp với HAMEE triển khai nhiều hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Theo ông Hoàng, giai đoạn 2026-2030, TPHCM đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy “chuyển đổi kép” gồm số hóa và xanh hóa làm động lực cốt lõi. Thành phố hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP, kinh tế xanh đạt tối thiểu 10% GRDP vào năm 2030.

Trong định hướng này, cơ khí và điện là những ngành công nghiệp chủ lực được thành phố tập trung hỗ trợ thực hành ESG, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với khách mời tại tuần lễ. Ảnh: THANH DUNG

Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch thứ nhất HAMEE, cho biết điểm nổi bật của tuần lễ là kết nối 3 lĩnh vực cơ khí, điện và công nghệ số, mở ra cơ hội hợp tác giữa các đơn vị chế tạo máy với doanh nghiệp cung cấp giải pháp điều khiển, công nghệ số.

Đại diện HAMEE kỳ vọng hoạt động trưng bày sẽ được tiếp nối bằng các bước làm việc cụ thể sau sự kiện, từ trao đổi hồ sơ kỹ thuật, gửi mẫu, báo giá, khảo sát nhà xưởng đến ký kết thỏa thuận hợp tác.

THANH DUNG