TPHCM mở rộng kết nối với Vân Nam và Trùng Khánh (Trung Quốc)

Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đã thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam và thành phố Trùng Khánh từ ngày 2 đến 6-11-2026.

Tại cuộc gặp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Tuấn Kiệt ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đề nghị tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, trước hết trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đồng thời nghiên cứu xây dựng khuôn khổ hợp tác giữa hai địa phương.

Về kinh tế, TPHCM đề xuất phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu khai thác hành lang vận tải qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu gắn với hệ thống cảng biển của Thành phố. Hai địa phương cũng có thể mở rộng hợp tác du lịch, quảng bá điểm đến và giao lưu nhân dân.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Tuấn Kiệt tiếp Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy

Phó Tỉnh trưởng Lý Tuấn Kiệt nhấn mạnh TPHCM là đối tác quan trọng mà tỉnh Vân Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác. Vân Nam có nhiều tiềm năng bổ trợ với TPHCM về thương mại, logistics và du lịch. Phó Tỉnh trưởng hoan nghênh các đề xuất của TPHCM; cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trước hết là Sở Tư pháp, duy trì trao đổi thường xuyên với các cơ quan của TPHCM, đồng thời nghiên cứu các hình thức hợp tác phù hợp thế mạnh mỗi bên.

Ông Lý Tuấn Kiệt mong muốn hai địa phương tăng cường trao đổi đoàn các cấp, từng bước xây dựng khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tại cuộc gặp Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh Đàm Quyền ngày 5-11, lãnh đạo TPHCM đề nghị phát huy nền tảng quan hệ thành phố hữu nghị được thiết lập từ năm 2018, duy trì trao đổi giữa các cơ quan tư pháp và mở rộng hợp tác trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên.

Trong lĩnh vực logistics và thương mại, TPHCM đề xuất tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị xúc tiến Hành lang thương mại quốc tế mới đường bộ - đường biển Trùng Khánh - TPHCM năm 2024. Trọng tâm là nghiên cứu kết nối mạng lưới logistics của Trùng Khánh với hệ thống cảng biển TPHCM, trong đó có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Thành phố mong muốn trao đổi kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng, vận hành đường sắt đô thị và quản trị đô thị quy mô lớn; tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên.

Đoàn đại biểu TPHCM thăm Cục Tư pháp Trùng Khánh

Phó Thị trưởng Đàm Quyền đánh giá cao chuyến thăm của đoàn TPHCM; đồng thời khẳng định TPHCM là đối tác hữu nghị có vị trí đặc biệt của Trùng Khánh tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Theo ông, kể từ khi thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị năm 2018, hợp tác giữa hai thành phố không ngừng được củng cố.

Phó Thị trưởng Trùng Khánh nhất trí với các đề xuất của TPHCM, đặc biệt trong lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm quản trị đô thị và đẩy mạnh hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên. Ông bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ thành phố hữu nghị vào năm 2028, đưa hợp tác giữa hai thành phố đi vào chiều sâu, thực chất.

THỤY VŨ