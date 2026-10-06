TPHCM nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch HUFO Hà Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THỤY VŨ

Bà Hà Thanh, Chủ tịch HUFO, nhấn mạnh trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại.

Theo HUFO, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 50% có nguồn gốc hoặc liên lạc thường xuyên với TPHCM. Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TPHCM ước đạt hơn 10,3 tỷ USD (trong tổng số gần 18 tỷ USD toàn quốc), góp phần ổn định tỷ giá và thúc đẩy đầu tư.

Cùng với nguồn lực kiều bào, việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của TPHCM cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2026, thành phố ghi nhận 117 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp đăng ký hoạt động (năm 2025 là 112 tổ chức), tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội và phát triển cộng đồng. Tính từ đầu năm đến tháng 9-2026, UBND TPHCM đã phê duyệt 30 khoản viện trợ với tổng vốn cam kết đạt hơn 302,4 tỷ đồng. Nguồn viện trợ này được quản lý và sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế và góp phần giảm bớt áp lực ngân sách an sinh xã hội.

Để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn mới, bà Hà Thanh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa HUFO, Công an Thành phố và Sở Tài chính.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THỤY VŨ

Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài tại TPHCM ngày càng phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM nói riêng và của các nước nói chung.

THỤY VŨ