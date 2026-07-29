Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I sau hợp nhất

Chiều 29-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu dấu mốc đầu tiên sau quá trình hợp nhất tổ chức theo địa giới TPHCM mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: THỤY VŨ

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Đại hội có sự tham dự của 166 đại biểu, đại diện 35 tổ chức thành viên cùng lãnh đạo Trung ương, TPHCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhiều địa phương.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch HUFO, sau khi hợp nhất các tổ chức của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, HUFO đã nhanh chóng ổn định tổ chức, mở rộng mạng lưới đối ngoại nhân dân, triển khai nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị, giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục.

Riêng năm 2025, HUFO đã chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 50 sự kiện đối ngoại quy mô lớn, đón gần 30 đoàn khách quốc tế cấp cao. Trong giai đoạn 2020-2025, TPHCM vận động khoảng 5.000 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; đồng thời duy trì hơn 10.000 tin, bài thông tin đối ngoại trên các nền tảng truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, nghĩa tình, hội nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân, nhất là việc duy trì mạng lưới 31 hội hữu nghị thành viên và 4 câu lạc bộ trực thuộc, huy động hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề nghị trong nhiệm kỳ 2026-2031, HUFO tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng về đối ngoại nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động gắn với yêu cầu phát triển của TPHCM; nâng cao hiệu quả vận động viện trợ quốc tế, ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

Dịp này, VUFO, UBND TPHCM và HUFO trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025.

Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: THỤY VŨ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HUFO nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 64 ủy viên. Bà Hà Thanh tái đắc cử Chủ tịch HUFO nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch HUFO gồm: ông Hồ Xuân Lâm, bà Lê Thị Diệu Linh, bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

THỤY VŨ