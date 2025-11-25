Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM đóng góp cứu trợ đồng bào vùng lũ

Sáng 25-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức phát động và tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Phó Chủ tịch HUFO Hồ Xuân Lâm (thứ tư từ bên phải qua, hàng đầu) tiếp nhận đóng góp của các đơn vị hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HUFO kêu gọi các hội hữu nghị và tổ chức thành viên của HUFO, các nhà hảo tâm phát huy tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, vì nhân dân phục vụ”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, kịp thời giúp đỡ nhân dân vùng bị ngập lụt vượt qua khó khăn.

Tính đến 10 giờ cùng ngày, HUFO tiếp nhận được hơn 400 triệu đồng, 200 thùng mì và 1 kiện hàng quần áo.

Tất cả sẽ được chuyển về cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để thực hiện các công tác cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

THỤY VŨ