TPHCM phát triển đô thị tích hợp, tăng tính kết nối với khu vực

Sáng 16-10, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, có buổi tiếp ông Jerome Frost, Tổng Giám đốc Điều hành toàn cầu Tập đoàn Arup, tập đoàn tư vấn kỹ thuật và thiết kế xây dựng của Anh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao sự hiện diện và hoạt động của tập đoàn Arup tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, đặc biệt là những đóng góp của tập đoàn đối với các dự án phát triển đô thị và hạ tầng giao thông quan trọng tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà mong muốn Tập đoàn Arup tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thành phố ở nhiều lĩnh vực là tiềm năng hợp tác giữa hai bên; đề xuất tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu khả năng hợp tác tư vấn quy hoạch, phát triển đô thị tích hợp, nhằm tăng cường tính kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu vực của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Tập đoàn Arup phối hợp và trao đổi chuyên môn với các cơ quan chức năng để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, tăng cường kết nối giao thông đa phương thức. Trong đó, trọng tâm là công tác quy hoạch các khu vực xung quanh nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cũng đề nghị Tập đoàn Arup đẩy mạnh kết nối với các sở, ngành, cơ sở nghiên cứu và đào tạo của thành phố. Thông qua các chương trình trao đổi chuyên gia, hội thảo chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý dự án hạ tầng, thiết kế kỹ thuật cùng phát triển đô thị bền vững, chương trình hợp tác sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực chuyên môn của TPHCM.

Để các nội dung trao đổi sớm đi vào thực tiễn, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề nghị Tập đoàn Arup tiếp tục làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi tiếp đại diện Tập đoàn Arup. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Giới thiệu về tập đoàn Arup, ông Jerome Frost cho biết, với kinh nghiệm cung cấp tư vấn quy hoạch tại nhiều quốc gia trên thế giới, Arup sẵn sàng đồng hành với Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng đường sắt đô thị.

Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, ông Jerome Frost nhấn mạnh, Arup luôn hướng tới các giải pháp hài hòa giữa mật độ xây dựng, giao thông và không gian công cộng theo hướng lấy con người làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng đô thị và phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Với tầm nhìn và chiến lược dài hạn, ông Jerome Frost khẳng định, Tập đoàn Arup sẽ là đối tác đáng tin cậy trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, bền vững tại Việt Nam.

PHƯƠNG NAM