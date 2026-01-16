TPHCM và Tập đoàn Tokyu nghiên cứu phát triển TOD

TPHCM đề nghị Tập đoàn Tokyu, với kinh nghiệm phát triển TOD gắn với đường sắt đô thị, tiếp tục nghiên cứu sâu và tham gia vào quá trình phát triển các khu TOD tại thành phố.

Chiều 16-1, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và làm việc với ông Fujiwara Hirohisa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tokyu và lãnh đạo Công ty TNHH Becamex Tokyu về hợp tác nghiên cứu, phát triển các tuyến MRT (giao thông nhanh đại chúng) và LRT (đường sắt nhẹ) tại TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tặng bình gốm sứ biểu tượng UBND TPHCM cho ông Fujiwara Hirohisa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tokyu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Tập đoàn Tokyu trong thời gian qua tại TPHCM. Các dự án khu căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, hệ thống dịch vụ đồng bộ và mạng lưới xe buýt do Tokyu đầu tư đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sống, tạo diện mạo đô thị hiện đại và văn minh.

Đối với TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh nhận định quy mô đầu tư phát triển giai đoạn hiện nay là rất lớn, đòi hỏi sự tham gia, đồng hành của các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là những tập đoàn có kinh nghiệm phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Về phát triển giao thông đô thị, thành phố đã quy hoạch khoảng 30 điểm phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên và tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, sẵn sàng triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và đã có ít nhất hai đơn vị tham gia đóng góp ý kiến cho mô hình TOD.

Trên cơ sở đó, TPHCM đề nghị Tập đoàn Tokyu, với kinh nghiệm phát triển TOD gắn với đường sắt đô thị, tiếp tục nghiên cứu sâu và tham gia vào quá trình phát triển các khu TOD tại TPHCM. Đối với hai tuyến metro nêu trên, TPHCM mong muốn Becamex đứng ra chủ trì triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án TOD đi kèm nhằm tạo nguồn lực tài chính cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Võ Văn Minh cũng cho biết trong giai đoạn tới, TPHCM định hướng phát triển TOD để tạo nguồn thu tái đầu tư cho hạ tầng đường sắt, đồng thời thay đổi hình thức đầu tư theo hướng sử dụng vốn ngân sách thay vì phụ thuộc vốn ODA. Thành phố cũng nghiên cứu áp dụng cơ chế tổng thầu, liên danh giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm rút ngắn thời gian triển khai. TPHCM mong muốn Tokyu tiếp tục quan tâm, phối hợp cùng Becamex Tokyu Bình Dương và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM nghiên cứu, tham gia các tuyến metro mới trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tokyu, Fujiwara Hirohisa bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm và thiện chí hợp tác của lãnh đạo TPHCM, đồng thời khẳng định Tokyu mong muốn được đóng góp kinh nghiệm và năng lực của mình cho sự phát triển đô thị và hạ tầng giao thông của thành phố.

Tokyu đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu các tuyến đường sắt nhẹ, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hệ thống giao thông đô thị TPHCM trong tương lai.

Ông Fujiwara Hirohisa bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội trao đổi sâu hơn với các sở, ngành của TPHCM để cùng nghiên cứu, thống nhất cách tiếp cận trong phát triển TOD, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của sự thống nhất về quy trình, cơ chế trong hệ thống chính quyền để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác công – tư trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

QUỐC HÙNG