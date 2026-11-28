Chiều 28-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11).

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11). Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị do Việt Nam phối hợp với Myanmar - nước giữ vai trò Chủ tịch ACMECS nhiệm kỳ 2025-2026 - tổ chức, với sự tham dự của Tổng thống Myanmar, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”, hội nghị tập trung rà soát tình hình hợp tác nội khối, thảo luận định hướng hợp tác trong thời gian tới và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

Tổng thống Myanmar tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Myanmar nhấn mạnh, sức mạnh tổng hợp của 5 nước Mekong bắt nguồn từ lòng tin và tình đoàn kết. Trên tinh thần đó, ACMECS cần phát huy thế mạnh, tăng cường đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thống nhất triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, giáo dục, môi trường, năng lượng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm trở thành những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống người dân.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác ACMECS thông qua phát triển nguồn nhân lực, mở rộng nguồn tài chính, nâng cao năng lực thể chế, đặc biệt là phát huy vai trò của Ban Thư ký lâm thời ACMECS, triển khai Quỹ Phát triển ACMECS và tăng cường phối hợp với các cơ chế hợp tác khu vực, tiểu vùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11, chiều 28-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, tích cực tham gia và đóng góp vào hợp tác tiểu vùng Mekong nói chung, cơ chế ACMECS nói riêng. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của ACMECS, cơ chế hợp tác duy nhất do 5 nước Mekong khởi xướng và làm chủ, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chiến lược giữa các nước thành viên, thúc đẩy phối hợp lập trường chung trong hợp tác với các đối tác.

Thủ tướng nhấn mạnh, trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, các nước ACMECS cần đổi mới mạnh mẽ mô hình hợp tác, chuyển từ thích ứng bị động sang chủ động kiến tạo phát triển, từ khai thác lợi thế sẵn có sang tăng cường liên kết để cùng tạo dựng năng lực cạnh tranh mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Với tầm nhìn xây dựng Mekong trở thành trung tâm sản xuất chất lượng cao, sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ACMECS tập trung vào 3 định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng.

Thứ hai, xác định bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới và thích ứng với biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, lâu dài.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của ACMECS trong cấu trúc tiểu vùng và khu vực.

Thủ tướng Campuchia tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Thái Lan tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Nay Pyi Taw của Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, xác định phương hướng hợp tác giữa 5 nước trong thời gian tới. Sau hội nghị, lễ bàn giao vai trò Chủ tịch ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan đã diễn ra.

Tối 28-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi chính thức chúc mừng thành công của Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS 11.

ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất có sự tham gia của cả 5 nước tiểu vùng Mekong (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), nhằm tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững. ACMECS tập trung hợp tác trên 8 lĩnh vực: thương mại - đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp - năng lượng; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực; y tế; môi trường.

MINH DUY