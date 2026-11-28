Tại cuộc họp báo quốc tế diễn ra chiều 28-11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11) do Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chủ trì đã thành công tốt đẹp.

Tăng cường kết nối chiến lược

​Bên cạnh lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên, hai hội nghị có sự tham dự của Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và lần đầu tiên, hai hội nghị mời một số đối tác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, một số viện nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp tham dự.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11, chiều 28-11. Ảnh: QUANG PHÚC

​Tại hai hội nghị, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của CLMV và ACMECS, coi tăng cường kết nối chiến lược và mở rộng không gian phát triển trong tiểu vùng Mekong là ưu tiên hàng đầu, đồng thời nâng cao hiệu quả ứng phó thách thức chung và bổ trợ cho Cộng đồng ASEAN.

​Tại Hội nghị CLMV 12 với chủ đề “Kết nối CLMV, phát huy tiềm năng, kiến tạo tương lai thịnh vượng”, bốn nước xác định ưu tiên then chốt giai đoạn 2027-2028 và những năm tiếp theo. Đó là kết nối hành lang kinh tế, phấn đấu đưa CLMV thành trung tâm logistics của khu vực; giao các bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung, thúc đẩy thị trường ASEAN thống nhất và phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thông quan, chi phí logistics để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

​Hội nghị nhất trí thúc đẩy kết nối số, áp dụng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, chuỗi cung ứng nông nghiệp; thông qua hai sáng kiến của Việt Nam gồm “Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước CLMV” kết nối hàng không, sân bay, cảng biển thành trung tâm tổng hợp và “Hành trình di sản bốn nước CLMV” thúc đẩy du lịch, trước mắt kết nối Bagan, Luang Prabang, Tràng An, Angkor.

Hội nghị cũng hoan nghênh chương trình học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào, Myanmar. Học bổng này đang mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

​Về huy động nguồn lực, các nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia sớm vào dự án. Các bộ trưởng và quan chức cao cấp sẽ làm việc với Ban Thư ký ASEAN phối hợp xây dựng chương trình, dự án kèm mục tiêu, đầu mối, thời hạn, kinh phí và giải pháp tạo thuận lợi đầu tư, kinh doanh. Kết thúc Hội nghị Cấp cao CLMV, các nước thành viên đã thống nhất ra tuyên bố chung.

​Tại Hội nghị ACMECS 11, lãnh đạo các nước định hướng phát triển kinh tế số hướng tới ACMECS thông minh, bền vững; thảo luận kết nối hạ tầng, chuyển đổi số, thể chế, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí…

​Kết thúc các hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV cho Campuchia; Myanmar chuyển giao vai trò Chủ tịch ACMECS cho Thái Lan.

Thúc đẩy triển khai các kết quả của hội nghị

Tại họp báo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ về cách thức triển khai các cam kết của Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11, cũng như những kết quả thiết thực đối với Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ về cách thức triển khai các cam kết của CLMV 12 và ACMECS 11. Ảnh: QUANG PHÚC

​Để hiện thực hóa các văn kiện và sáng kiến đã thông qua, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò của các cơ quan, địa phương tại mỗi quốc gia, đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa các quốc gia thành viên với Ban Thư ký ASEAN và các đối tác. Cụ thể, chính phủ mỗi nước cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; trên cơ sở đó, các doanh nghiệp và tổ chức liên quan chủ động đề ra biện pháp triển khai thiết thực.

​Đặc biệt, tại hội nghị lần này, sáng kiến thành lập Hội đồng Kinh doanh ACMECS đã được đưa ra. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá đây là bước đi ý nghĩa nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư của Việt Nam và các nước hoạt động, đồng thời tăng cường điều phối thực hiện kế hoạch.

​Đánh giá về lợi ích thiết thực đối với Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, các lĩnh vực hợp tác của CLMV và ACMECS đều phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Quá trình hợp tác góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững gắn với phát huy vai trò khoa học - công nghệ, kết hợp động lực tăng trưởng truyền thống với động lực mới, qua đó nâng cao đời sống người dân. Bộ trưởng cũng nêu rõ, bên cạnh hợp tác cấp chính phủ, việc mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và giao lưu nhân dân sẽ góp phần chuyển hóa các cam kết thành nguồn lực thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của Việt Nam và các nước thành viên trong giai đoạn mới.

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