Ngày 26-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có báo cáo nhanh gửi UBND TPHCM về kết quả vận hành thử liên hoàn các cống thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Nhà điều hành trung tâm Mương Chuối điều hành vận hành liên hoàn hệ thống 8 cống kiểm soát triều, xã Nhà Bè. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo báo cáo, kết quả quan trắc bước đầu cho thấy hệ thống 8 cống kiểm soát triều vận hành đồng bộ, phát huy chức năng ngăn triều, với chênh lệch mực nước lớn nhất giữa hai phía cống từ 1m đến 2,05m. Trong quá trình vận hành, các tổ công tác thường xuyên quan trắc mực nước phía trong và ngoài cống, cập nhật về Trung tâm điều khiển định kỳ 15-30 phút/lần.

Đỉnh triều thực đo tại trạm Phú An đạt +1,65m vào lúc 18 giờ ngày 25-11. Qua tổng hợp số liệu quan trắc tại 8 cống trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 cùng ngày, chênh lệch mực nước lớn nhất giữa hai phía cống dao động từ 1m đến 2,05m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, trong thời gian đóng cống, mực nước phía trong khu vực được bảo vệ duy trì thấp hơn đáng kể so với phía ngoài. Kết quả này bước đầu cho thấy hệ thống 8 cống đã phát huy chức năng kiểm soát triều, hạn chế nước từ bên ngoài truyền vào khu vực dự án.

Cống Phú Xuân, xã Nhà Bè. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về công tác vận hành, cả 8 cống được đóng đồng bộ và duy trì trạng thái đóng trong thời gian triều lên. Qua theo dõi, giám sát, chưa ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến hoạt động liên hoàn của hệ thống cống và hệ thống điều khiển. Các cấu kiện công trình, thiết bị như xi lanh thủy lực, máy bơm, trạm nguồn thủy lực và máy phát điện cơ bản hoạt động bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến vận hành.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số vị trí chưa khép kín vẫn để nước triều xâm nhập vào khu vực phía trong dự án. Các vị trí này gồm rạch Tam Đệ, Ông Kiến, Bà Não, Bà Chùa, Hội Đồng, Rạch Rô, cầu Lấp Dầu, 5 cống qua đường Ngô Quang Thắm và khu vực kè khu dân cư đã xuống cấp tại cống Phú Định. Nước triều xâm nhập qua các vị trí trên gây ngập cục bộ tại một số khu vực ven vùng bảo vệ.

Đáng chú ý, đỉnh triều ngày 25-11 tại trạm Phú An đạt +1,65m, thấp hơn 13cm so với mức triều lịch sử +1,78m ghi nhận ngày 6-11-2025. Do đó, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả ngập tại các khu vực chưa khép kín trong đợt vận hành thử lần này chưa phản ánh đầy đủ mức độ ảnh hưởng khi triều đạt đỉnh lịch sử, hoặc trong điều kiện bất lợi khi mưa lớn, triều cường kết hợp xả lũ.

Từ kết quả trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trương đầu tư xây dựng, hoàn thiện các vị trí chưa khép kín để bảo đảm đồng bộ với toàn dự án giai đoạn 1. Sau khi dự án được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị quản lý, vận hành cần tiếp tục theo dõi, lưu trữ đầy đủ dữ liệu vận hành, quan trắc mực nước và dữ liệu hệ thống SCADA; đồng thời đánh giá những bất cập, phát sinh để kịp thời đề xuất điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp thực tế. Sở cũng lưu ý, chất lượng công trình và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật sẽ được Hội đồng nghiệm thu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, kết luận chính thức.

QUỐC HÙNG