Hà Nội định hình trục không gian xanh, văn hóa dọc sông Hồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Nghiên cứu quy hoạch 11.418ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở

Khu vực nghiên cứu thuộc 16 phường, xã của Hà Nội, gồm các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam và các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Phạm vi nghiên cứu kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, cơ bản lấy đến đê tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng. Quy mô diện tích khoảng 11.418ha, dân số dự kiến từ 800.000 đến 1,2 triệu người.



Sông Hồng nhìn từ trên cao. Ảnh: HỮU HƯNG

Theo UBND TP Hà Nội, quy hoạch nhằm hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa dọc sông Hồng; kết nối không gian đô thị hai bờ sông thành một cấu trúc thống nhất, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; xác định vị trí, hướng tuyến giao thông, hệ thống cầu vượt sông và kết nối đồng bộ các loại hình giao thông công cộng, đường thủy, đường sắt đô thị.

Việc điều chỉnh quy hoạch cũng là cơ sở để từng bước di dời, sắp xếp, cải tạo, chỉnh trang khu dân cư ngoài đê; xác định các khu vực tái định cư, tái thiết và xây dựng mới, bảo đảm cân đối dân số với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Hà Nội định hướng tổ chức không gian theo lớp, thấp dần về phía bờ sông. Lớp sát bờ sông bố trí các khu ngập nước; tiếp đến là khu bán ngập với công viên, cây xanh, quảng trường; khu ít ngập bố trí dịch vụ du lịch, công trình thấp tầng có thể tháo lắp. Khu vực sát đê được định hướng phát triển các khu hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Xác định khu vực chỉnh trang, di dời hoặc tái thiết

Đối với các khu dân cư ngoài đê, thành phố không áp dụng một phương án chung mà phân loại theo thực tế. Đó là khu vực được giữ lại để cải tạo, chỉnh trang; khu vực phải di dời một phần do yêu cầu phòng, chống lũ hoặc bảo đảm hạ tầng thiết yếu; khu vực tái thiết đô thị.

Việc phân loại căn cứ vào an toàn thoát lũ, hạ tầng, cấu trúc làng xóm và các giá trị lịch sử, văn hóa. Các làng nghề, làng cổ có giá trị được ưu tiên bảo tồn lõi, chỉnh trang hạ tầng và kiểm soát phát triển.

Các khu vực dự kiến di dời để tái thiết gồm nơi không bảo đảm an toàn thoát lũ; khu vực nằm trong phạm vi mở đường, nút giao thông và công trình hạ tầng; khu vực thuộc không gian trung tâm, động lực phát triển của trục cảnh quan sông Hồng. Trong đó có toàn bộ khu vực trong đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy và một số khu dân cư được xác định trong đồ án. Các khu vực thực hiện dự án tái định cư, khu đô thị đa mục tiêu tại các phường Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề và xã Bát Tràng cũng thuộc nhóm này.

Đoạn D1, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long phát triển theo hướng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, không gian làng xóm, thể dục thể thao, nghiên cứu, trải nghiệm và khu đô thị mới mật độ thấp. Công trình cao tầng được định hướng tại khu vực Chu Phan - Tráng Việt và quanh cầu Thượng Cát, gắn với các đầu mối giao thông.

Đoạn D2, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, được định hướng là khu vực hỗn hợp đa chức năng, tập trung các trung tâm văn hóa - nghệ thuật, thương mại, tài chính quốc tế, du lịch, đổi mới sáng tạo và công viên chuyên đề. Khu vực hai bờ sông phát triển các khu đô thị mới, đô thị tái định cư và đa mục tiêu.

Đoạn D3, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, định hướng phát triển công viên đô thị, công viên chuyên đề nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp trải nghiệm; đồng thời bố trí các chức năng đô thị gắn với cảng hàng hóa, cảng hành khách và bến thủy nội địa phục vụ du lịch.

NGUYỄN HƯỞNG