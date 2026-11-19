Sáng 19-11, tại TPHCM, Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm. Ảnh: THANH HIỀN

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Dự án có quy mô gần 192ha, tọa lạc tại xã Bà Điểm, kết nối trực tiếp với đường Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị số 9, quốc lộ 22 và bến xe An Sương. Vị trí này giúp cư dân thuận tiện kết nối với các khu vực khác của TPHCM và các vùng sản xuất, công nghiệp trọng điểm lân cận.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 68.000 người. Dự án được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hướng đến hình thành khu đô thị nhà ở xã hội có đầy đủ tiện ích phục vụ đời sống người dân.

Các phương tiện cơ giới tại lễ khởi công xây dựng nhà ở xã hội xã Bà Điểm. Ảnh: THANH HIỀN

Trong khuôn viên dự án được bố trí quỹ đất xây dựng 13 trường học, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT. Hệ thống y tế gồm 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, cùng các không gian công cộng, tiện ích thiết yếu khác.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết Vingroup xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

“Tại Bà Điểm, chúng tôi quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TPHCM”, bà Trần Vân Anh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, cho biết thành phố xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Dự án tại Bà Điểm không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn góp phần hình thành khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, dự án nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và có khả năng kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông quan trọng. Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, về phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ xác định mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn đến năm 2030, đây là một trong những trụ cột của chính sách nhà ở quốc gia. Nhà ở xã hội cần được phát triển đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD.

THANH HIỀN