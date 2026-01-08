Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hợp tác với TPHCM trên nhiều lĩnh vực

Chiều 8-1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper. ﻿Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đánh giá cao những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ của Đại sứ Hoa Kỳ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

Riêng với TPHCM, đầu tư từ Hoa Kỳ tiếp tục tăng dù thế giới có nhiều biến động, góp phần vào sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như TPHCM - Hoa Kỳ. Hiện Hoa Kỳ có 39 dự án mới và 600 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại TPHCM.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, đầu tư, Hoa Kỳ cũng hỗ trợ, giúp đỡ TPHCM trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 57NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Có được thành quả này, theo Chủ tịch UBND TPHCM, có sự đóng góp không nhỏ của Đại sứ Marc E.Knapper.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được mong muốn Đại sứ Hoa Kỳ có thể chia sẻ những kinh nghiệm với người kế nhiệm sắp tới, giúp người kế nhiệm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hai bên.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, TPHCM luôn coi Đại sứ Hoa Kỳ là bạn; mong Đại sứ Marc E.Knapper luôn ủng hộ, hỗ trợ hợp tác hai bên dù trên bất cứ cương vị nào và chúc Đại sứ hoàn thành mọi nhiệm vụ được Chính phủ Hoa Kỳ giao phó.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Chia sẻ cảm xúc khi có nhiệm kỳ trọn vẹn, ý nghĩa, Đại sứ Marc E.Knapper tự hào vì đã đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam. Theo Đại sứ, hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều tiềm năng ở nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục đến quốc phòng.

Riêng với TPHCM, Đại sứ Marc E.Knapper khẳng định Hoa Kỳ luôn coi trọng tăng cường hợp tác với nơi được xem là đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, điểm đến của các doanh nghiệp nước ngoài.

Cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo TPHCM dành cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ như Intel, Marvell, Đại sứ Marc E.Knapper cho rằng, việc các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng hoạt động tại TPHCM là sự ghi nhận đối với môi trường đầu tư tốt của thành phố.

Cho rằng việc mở rộng địa giới hành chính của TPHCM đi cùng với những tiềm năng lớn, Đại sứ Marc E.Knapper cho biết, Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác với TPHCM trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng, giáo dục, y tế… Đại sứ khẳng định, sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hợp tác hai bên trong thời gian tới dù ở bất kỳ cương vị nào.

MINH CHÂU