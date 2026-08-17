TPHCM triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân

Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân, TPHCM).