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TPHCM xây dựng bộ tiêu chí lượng hóa kết quả học tập nghị quyết

SGGPO

Ngày 7-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

VĂN MINH - THANH CHIÊU

Từ khóa

Thành ủy TPHCM quán triệt nghị quyết nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thượng tôn pháp luật văn hóa Đảng văn hóa công vụ kỷ cương xã hội

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