Trao tặng kính mắt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 8-10, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 với chủ đề “Hãy yêu đôi mắt của bạn” và Tuần lễ Chăm sóc Mắt châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16.

TTND. Nguyễn Viết Giáp trao tặng kính cho các em học sinh.

Phát biểu khai mạc, TTND.BS.CKII Nguyễn Viết Giáp, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Ngày Thị giác Thế giới năm nay có một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong Tuần lễ Chăm sóc Mắt Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16 (từ ngày 5 đến 11-10). Những chủ đề được Hiệp hội nhãn khoa Châu Á Thái Bình Dương lựa chọn lần này là: Sàng lọc phát hiện sớm bệnh đồng tử trắng ở trẻ em; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.

TTND.BS.CKII Nguyễn Viết Giáp, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc.

Theo TTND.BS.CKII Nguyễn Viết Giáp, thông điệp "Hãy yêu đôi mắt của bạn" phải trở thành một hành động cụ thể của mỗi người, bằng việc chủ động kiểm tra thị lực, khám mắt định kỳ và đi khám chuyên khoa khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Ngày Thị giác Thế giới chỉ diễn ra một ngày. Tuần lễ Chăm sóc Mắt Châu Á- Thái Bình Dương chỉ diễn ra trong một tuần. Nhưng chăm sóc và bảo vệ đôi mắt phải là công việc của mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm và theo suốt vòng đời”, TTND. Nguyễn Viết Giáp nhấn mạnh.

ThS. BS.CKII. Nguyễn Hoàng Tùng hướng dẫn "Giành 3 phút tự kiểm tra thị lực của mình qua ứng dụng WHOeyes trên các thiết bị di động".

Một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình là đó là "Giành 3 phút tự kiểm tra thị lực của mình qua ứng dụng WHOeyes trên các thiết bị di động" qua phần hướng dẫn của ThS. BS.CKII. Nguyễn Hoàng Tùng. Cùng với đó, Bệnh viện mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao tặng kính miễn phí cho 194 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Hải và Long Điền.

Các đơn vị tài trợ cho chương trình khám mắt tại cộng đồng.

Dịp này, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tài trợ 50 triệu đồng; Văn phòng đại diện tổ chức The Fred Hollows Foundation tại Việt Nam tài trợ 330 triệu đồng để thực hiện chương trình chăm sóc mắt tại cộng đồng.

Ông Trương Minh Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn cho hay, trong suốt 26 năm hình thành và phát triển, song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn luôn chú trọng đóng góp cho sự phát triển của xã hội, của cộng đồng.

Vì vậy, từ năm 2008 đến nay, hàng năm, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn đều đồng hành cùng với Bệnh viện Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu trong dự án Chăm sóc mắt học đường và tặng kính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, gần 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng kính mắt.

"Chúng tôi tin rằng, thông qua chương trình, nhận thức và trách nhiệm của mỗi chúng ta được nâng cao. Chúng ta cùng nhau tuyên truyền để bảo vệ đôi mắt của chính mình, của những người thân, đồng nghiệp, đồng bào và đặc biệt là cho thế hệ tương lai của đất nước”, ông Hiếu nói.

Tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, trong hơn 20 năm qua, đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn với hàng ngàn lượt khám ngoại trú, gần 10 ngàn lượt điều trị nội trú và hơn 7 ngàn ca phẫu thuật mỗi năm. Không chỉ vậy, bệnh viện đã đưa dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những nhóm có nguy cơ cao thông qua các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng. Từ năm 2025 đến tháng 6-2026, dự án chăm sóc mắt trẻ em do Quỹ Brien Holden tài trợ tại bệnh viện đã sàng lọc hơn 74.300 lượt trẻ em, đo khúc xạ cho gần 9.800 lượt và cấp tặng 2.506 kính. Riêng chương trình tại Long Hải và Long Điền, hơn 4.000 học sinh được sàng lọc, 1.457 em được đo thị lực… Trong tháng hưởng ứng, bệnh viện dự kiến chụp ảnh đáy mắt miễn phí cho khoảng 300 đến 500 người có yếu tố nguy cơ, góp phần phát hiện sớm bệnh lý mắt và phòng ngừa mù lòa.

KHÁNH CHI