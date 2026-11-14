Cảnh giác với hội chứng co thắt âm đạo ở phụ nữ trẻ

Từ những biểu hiện đau và co cứng cơ vùng chậu, người phụ nữ 29 tuổi được bác sĩ xác định mắc hội chứng co thắt âm đạo. Sau quá trình trị liệu, tình trạng sức khỏe được cải thiện.

Bác sĩ tư vấn các vấn đề sức khỏe tình dục cho người bệnh. Ảnh: THANH TÂM

Ngày 14-11, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết vừa điều trị một phụ nữ 29 tuổi mắc hội chứng co thắt âm đạo. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục mà còn tác động đến tâm lý, đời sống hôn nhân của người bệnh.

Chị N.T.L. (29 tuổi, quê Ninh Bình) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vợ chồng khi thường xuyên bị đau, co cứng cơ vùng chậu. Tình trạng này khiến chị lo lắng, căng thẳng và ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân. Chị cùng chồng đến Trung tâm Y học giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội) thăm khám. Qua đánh giá, bác sĩ chẩn đoán chị mắc hội chứng co thắt âm đạo độ 3, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến yếu tố cơ.

BS Phạm Minh Ngọc trao đổi với người bệnh về hướng điều trị. Ảnh: THANH TÂM

BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, cho biết co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu sinh dục co thắt ngoài ý muốn, gây đau đớn hoặc khó khăn khi quan hệ tình dục. Tình trạng này có thể liên quan đến tăng trương lực cơ sàn chậu, yếu tố tâm lý hoặc phối hợp nhiều nguyên nhân.

Sau khi xác định tình trạng bệnh, bệnh nhân được hướng dẫn thư giãn, kiểm soát cơ sàn chậu, từng bước làm quen với phương pháp trị liệu phù hợp. Qua 3 buổi trị liệu, khả năng kiểm soát cơ vùng chậu của chị cải thiện rõ rệt, sinh hoạt vợ chồng dần trở lại bình thường.

Theo BS Phạm Minh Ngọc, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận, điều trị nhiều phụ nữ trẻ gặp tình trạng đau, co thắt khi quan hệ. Tuy nhiên, không ít người ngại chia sẻ, cho rằng nguyên nhân do thiếu kinh nghiệm hoặc chưa hòa hợp với bạn đời. Đây có thể là biểu hiện của rối loạn chức năng tình dục. Bác sĩ khuyến cáo, người gặp tình trạng này không nên mặc cảm, âm thầm chịu đựng mà cần sớm thăm khám để xác định nguyên nhân, điều trị phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.

NGỌC DUNG