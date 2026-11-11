Chó nhà tấn công, người đàn ông 59 tuổi nguy cơ mất cánh tay

Con chó bất ngờ giật mình khi chiếc ghế đổ sát chỗ nằm, lao vào cắn liên tiếp khiến người đàn ông 59 tuổi bị nát động mạch cánh tay, phải phẫu thuật vi phẫu để bảo tồn chi.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chiều 11-11 cho biết vừa tiếp nhận, điều trị một người đàn ông 59 tuổi (ở Hà Nội) bị chó nhà tấn công. Nạn nhân bị tổn thương phức tạp vùng cánh tay và cẳng tay phải, đe dọa khả năng bảo tồn chi.

Theo lời kể của bệnh nhân, khi ông đang ngồi làm việc tại nhà, chiếc ghế vô tình đổ sát vị trí con chó đang nằm khiến con vật giật mình. Nó bất ngờ lao vào tấn công và cắn liên tiếp vào tay phải. Ngay sau đó, ông được gia đình đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều vết thương từ 1/3 dưới cánh tay đến hết cẳng tay phải. Bệnh nhân mất mạch quay, mạch trụ; đầu chi nhợt, mất hồi lưu mao mạch, tình trạng thiếu máu chi nghiêm trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị chó cắn sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, bệnh nhân được kiểm soát chảy máu, xử trí vết thương và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Các bác sĩ nhiều chuyên khoa phối hợp phẫu thuật cấp cứu, phát hiện động mạch cánh tay bị dập nát, động mạch trụ bị đứt. Ê-kíp đã cắt lọc tổ chức tổn thương, ghép hai động mạch bằng đoạn tĩnh mạch hiển, sử dụng kỹ thuật vi phẫu để khôi phục lưu thông máu.

BS Nguyễn Bá Minh, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cảnh báo vết thương do chó, mèo cắn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và lây truyền bệnh dại. Khi bị chó, mèo cắn, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế ngay để được xử trí, tư vấn tiêm phòng dại và uốn ván. Người dân không tự ý đắp lá, sử dụng thuốc dân gian hoặc trì hoãn việc tiêm phòng.

NGỌC DUNG