Viện - Trường phối hợp đào tạo, phát triển nhân lực y tế

Hội nghị khoa học do Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức đã gắn kết kinh nghiệm lâm sàng với hoạt động đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đưa các tiến bộ y học đến gần hơn với người bệnh.

Chiều 9-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phối hợp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật chủ đề: “Y học hội nhập và Chuyển đổi số: Bước tiến trong đào tạo y khoa và thực hành lâm sàng”.

TS-BSCK2 Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phát biểu tại hội nghị khoa học.

Theo TS-BSCK2 Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, hiện nay, hội nhập và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu thực tiễn đối với công tác đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Hội nghị quy tụ 79 báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến đến từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cùng các bệnh viện trong khối thi đua 8 và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Các báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng, dược, công nghệ thông tin, các ứng dụng thực tiễn của chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh, tâm lý lâm sàng...

Chủ đề y học hội nhập và chuyển đổi số tạo không gian trao đổi về những hướng tiếp cận mới trong đào tạo y khoa và thực hành lâm sàng, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, bệnh viện và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế.

"Từ sự hợp tác này sẽ tiếp tục hình thành nhiều chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới có giá trị, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, tư duy hội nhập và khả năng thích ứng với môi trường y tế số chất lượng cao", TS-BS Vũ Trí Thanh chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có 750 giường bệnh kế hoạch, tiếp nhận trung bình từ 4.200-4500 lượt người bệnh ngoại trú/ngày, với nhiều chuyên khoa sâu như hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, ung bướu...

GIAO LINH