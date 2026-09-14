Cơn đau đầu dữ dội cảnh báo đột quỵ xuất huyết não

Ngày 14-9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết vừa phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Thuận An kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não.

Theo đó, ông N.V.H. (73 tuổi, phường Bình Hòa, TPHCM) được chuyển từ Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vào ngày 26-8.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau đầu dữ dội, kèm nôn ói, cứng gáy và yếu tứ chi mức độ 4/5.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân 73 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não.

Kết quả chụp CT sọ não và CT mạch máu não xác định, bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện hai bán cầu do vỡ túi phình não. Đây là tình trạng đột quỵ xuất huyết não, một cấp cứu thần kinh tối khẩn.

Ê-kíp tiến hành hồi sức nội khoa, kiểm soát huyết áp, điều trị giảm đau, kiểm soát áp lực nội sọ và dự phòng co thắt mạch. Do trường hợp này túi phình có hình thái đặc biệt, ê-kíp không thể xử trí bằng phương pháp thông thường.

Các bác sĩ quyết định đặt stent chuyển hướng dòng chảy để xử lý vị trí túi phình và hạn chế nguy cơ chảy máu tái phát.

Nhờ can thiệp và điều trị kịp thời, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm đau đầu, không còn yếu liệt. Sau khi xuất viện, người bệnh cần duy trì sinh hoạt, vận động nhẹ nhàng, tuân thủ điều trị và tái khám để được theo dõi.

Ê-kíp tiến hành đặt stent kịp thời cứu bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não.

Theo BS-CK1 Lê Công Trí, Trưởng Đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, túi phình não đã vỡ có nguy cơ chảy máu tái phát, đặc biệt trong giai đoạn sớm. Trong trường hợp này, Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An đã nhận diện sớm tình trạng nguy hiểm, chủ động liên hệ hội chẩn với Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Nhờ vậy, bệnh nhân được chuyển viện an toàn và xử trí chuyên sâu trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và dữ dội, đặc biệt khi cơn đau đạt mức độ cao nhất trong thời gian rất ngắn, kèm theo buồn nôn, nôn ói, cứng gáy, rối loạn ý thức, co giật, yếu liệt, nói khó hoặc rối loạn thị lực. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu càng sớm càng tốt. Kiểm soát tốt huyết áp, không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia cũng là những biện pháp quan trọng góp phần giảm các yếu tố nguy cơ liên quan.

GIAO LINH