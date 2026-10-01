Việt Nam - Hoa Kỳ ghi nhận tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại

Tại họp báo thường kỳ chiều 1-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi về đàm phán thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và hợp tác về thuế với Liên minh châu Âu (EU).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: QUANG PHÚC

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết ngày 21-9, tại TP New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất.

Cũng tại họp báo, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin EU dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Những nỗ lực này nhằm giúp các đối tác có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

Trước đó, Hội đồng EU đã bổ sung Việt Nam và Quần đảo Turks và Caicos vào danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế, sau quá trình rà soát của Diễn đàn Toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) kết luận Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu.

EU cập nhật danh sách hai lần mỗi năm và đợt rà soát tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 10.

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