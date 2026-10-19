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Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến “thiên đường hạ giới” Hàng Châu

SGGPO

Vietnam Airlines vừa cho biết sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu từ ngày 15-11 tới đây (với 4 chuyến khứ hồi/tuần), kết nối Thủ đô với một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ và du lịch lớn của Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các chuyến bay Hà Nội - Hàng Châu được khai thác vào thứ hai, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần bằng máy bay Airbus A321, với thời gian bay khoảng 3 giờ.

Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines triển khai giá vé khứ hồi Hà Nội - Hàng Châu từ 7.250.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí. Ưu đãi áp dụng cho vé xuất đến hết ngày 26-10-2026, khởi hành từ ngày 22-11-2026 đến ngày 31-3-2027, ngoại trừ một số giai đoạn cao điểm.

Với việc bổ sung đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu, mạng bay thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc của Vietnam Airlines tăng lên 7 đường bay, kết nối đến 4 thành phố là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, nổi tiếng với cảnh quan Tây Hồ, trà Long Tỉnh và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Giang Nam. Thành phố Hàng Châu cũng là một trung tâm công nghệ, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn. Sự giao thoa giữa di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại tạo nên sức hút của Hàng Châu đối với cả khách du lịch lẫn khách công vụ.

Nằm trong vùng đồng bằng sông Dương Tử, Hàng Châu có vị trí thuận lợi để hành khách kết hợp khám phá các điểm đến khác ở miền Đông Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải và những đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử của vùng Giang Nam.

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Vietnam Airlines Hàng Châu Hà Nội

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