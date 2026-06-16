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Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đầu tiên tới Hà Lan

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Ngày 16-6, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan.

Những hành khách đầu tiên làm thủ tục chuyến bay Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: VI ANH
Những hành khách đầu tiên làm thủ tục chuyến bay Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: VI ANH

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN83 khởi hành lúc 3 giờ 50 phút ngày 16-6 từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài với gần 300 hành khách, được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350.

Dự kiến sau 12 giờ bay, chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Amsterdam Schiphol. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN82 từ Amsterdam đi Hà Nội cất cánh lúc 14 giờ cùng ngày, theo giờ địa phương.

Đường bay Hà Nội - Amsterdam được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần.

Đến nay, số đường bay thẳng của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và châu Âu lên 12 đường bay với 8 điểm đến, gồm Paris (Pháp), London (Anh), Frankfurt (Đức), Munich (Đức), Milan (Ý), Copenhagen (Đan Mạch), Moscow (Nga) và Amsterdam (Hà Lan).

Đại diện hãng cũng cho biết, từ ngày 1-7 tới, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Moscow (Nga) từ 3 lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

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