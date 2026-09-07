Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay đến, đi từ Jakarta do tro bụi núi lửa

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Jakarta (Indonesia) trong ngày 7-9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau.

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15 giờ ngày 7-9, tùy diễn biến thực tế.

Chiều 7-9, từ Jakarta về Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến. Trong đó, đường bay Jakarta - TPHCM có chuyến VN630D khởi hành lúc 15 giờ 50 và VN630 lúc 17 giờ 50; đường bay Jakarta - Hà Nội có VN634B lúc 15 giờ và VN634D lúc 16 giờ 50.

Ở chiều đến Jakarta, các chuyến VN631D và VN631 từ TPHCM dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11 giờ 50 và 13 giờ 50; VN635D và VN635 từ Hà Nội lần lượt lúc 11 giờ 20 và 20 giờ.

Các mốc thời gian trên là giờ địa phương và có thể thay đổi tùy tình hình tại sân bay Soekarno-Hatta.

Lịch khai thác ngày 7-9 được bố trí nhằm duy trì kết nối giữa Jakarta với Hà Nội, TPHCM, đồng thời phục vụ hành khách bị ảnh hưởng từ ngày 6-9.

Trước đó, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta tạm thời đóng cửa ngày 6-9 do tro bụi núi lửa Krakatau, khiến chuyến VN634 từ Jakarta về Hà Nội bị hủy.

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