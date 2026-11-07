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Xã Ngãi Giao (TPHCM): 11 đội thi tranh tài tìm hiểu Luật Nhà giáo

SGGPO

Ngày 7-11, UBND xã Ngãi Giao (TPHCM) tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Nhà giáo với Chủ đề: “Hiểu Luật Nhà giáo - Vững pháp lý - Tận tâm nghề nghiệp”.

Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các cơ sở giáo dục từ mầm non tới THCS trên địa bàn.
Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các cơ sở giáo dục từ mầm non tới THCS trên địa bàn.

Hội thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), góp phần đưa Luật Nhà giáo vào cuộc sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ nhà giáo trên địa bàn.

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Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Bà Lê Thị Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh, am hiểu pháp luật là nền tảng để nhà giáo thực hiện đúng trách nhiệm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bản thân và người học. Qua hội thi, lãnh đạo địa phương mong muốn các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh.

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Tham dự hội thi có 11 đội thi.

Tham dự hội thi năm nay có 11 đội, đến từ các cơ sở giáo dục từ mầm non tới THCS trên địa bàn. Các đội tham gia 3 phần thi gồm: Chào hỏi “Nhà giáo với pháp luật”; Kiến thức pháp luật “Hiểu đúng quy định”; Xử lý tình huống “Vững pháp lý - Tận tâm nghề nghiệp”.

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Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Đặc biệt, ở phần thi xử lý tình huống, mỗi đội sẽ lựa chọn tình huống và vận dụng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử để xác định vấn đề, đề xuất phương án giải quyết phù hợp. Ngân hàng câu hỏi được chia thành 3 nhóm theo cấp học. Nội dung tình huống tập trung vào các vấn đề pháp luật, nghiệp vụ và tình huống thực tiễn trong hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc thù từng cấp học.

Sau các phần thi sôi nổi, gay cấn, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai xuất sắc giành giải nhất. Ban Tổ chức Hội thi còn trao 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích cùng các giải phụ.

KHÁNH CHI - TRÚC GIANG

Từ khóa

Luật Nhà giáo Giáo dục học Nhà giáo Trưởng Ban Tổ chức

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