Hội thảo 70 năm Văn nghệ quân đội - Hành trình của những nhà văn - chiến sĩ”. Ảnh: NGUYỄN OANH

Tháng 1-1957, Tạp chí Văn nghệ Quân đội chính thức ra đời dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, trực tiếp là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Các thế hệ nhà văn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh tư liệu

Trải qua 70 năm, địa chỉ “Nhà số 4” (4 Lý Nam Đế, Hà Nội) không chỉ là tòa soạn mà đã trở thành một "thánh địa văn chương" của nhiều thế hệ nhà văn chiến sĩ như: Văn Phác, Thanh Tịnh, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Xuân Thiều, Thu Bồn, Hữu Thỉnh, Nguyễn Bình Phương, Phùng Văn Khai... Nhiều người trong số đó sau này được đặt tên đường, tên trường học; 8 nhà văn vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và 32 nhà văn nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Hội thảo 70 năm Văn nghệ quân đội - Hành trình của những nhà văn chiến sĩ. Ảnh: HOÀNG OANH

Đại tá, Nhà văn Phùng Văn Khai, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, chia sẻ: Chặng đường 70 năm là chặng đường đội ngũ nhà văn quân đội đã vượt qua rất nhiều thử thách. Bản lĩnh và trí tuệ của mỗi nhà văn chiến sĩ đã được rèn luyện và khẳng định. Đây là dịp ôn lại các dấu mốc truyền thống của tạp chí, của đội ngũ nhà văn quân đội qua các thời kỳ; sự tri ân các nhà văn lão thành; đồng thời biểu thị sự đoàn kết, trưởng thành trong thời kỳ mới của các nhà văn chiến sĩ, góp phần làm tròn trách nhiệm của văn học với Tổ quốc, với nhân dân, với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhiều cây bút, cộng tác viên thân thiết với Tạp chí Văn nghệ Quân đội tham dự hội thảo. Ảnh: HOÀNG OANH

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công, khẳng định, mối gắn kết bền chặt hơn nửa thế kỷ giữa người chiến sĩ đặc công và nhà văn quân đội. “Trong hành trang của người chiến sĩ đặc công, mỗi trang văn, bài thơ, bài hát, nét vẽ... đều là người bạn thủy chung, bình dị, nâng cao nét đẹp tâm hồn để người chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, lập nhiều chiến công. Đồng hành với người chiến sĩ đặc công trên nửa thế kỷ, đội ngũ văn nghệ sĩ với những tác phẩm hữu ích thấm đẫm tinh thần chiến đấu và quyết thắng đã trở thành một phần sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ, niềm tin và lẽ sống của người chiến sĩ đặc công”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn bày tỏ.

Các chiến sĩ đặc công biểu diễn chào mừng hội thảo. Ảnh: NGUYỄN OANH

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VĨNH XUÂN