Ngành Xuất bản, In và Phát hành TPHCM tăng cường xuất khẩu trong chuỗi liên kết

Ngày 29-9, hướng đến dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10-10-1952 - 10-10-2026), Sở VH-TT TPHCM tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

Đoàn do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM kiêm Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, làm trưởng đoàn. Trong ngày 29-9, đoàn đã đến thăm Hội In TPHCM, Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại TPHCM và Đường sách TPHCM.

Trao đổi với Hội In TPHCM, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho rằng, ngành in đóng vai trò là ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đã đầu tư quy mô lớn vào hệ thống máy in công nghiệp hiện đại, hầu hết nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến, để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thế giới.

Từ đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi mong muốn các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu trong chuỗi liên kết Xuất bản - In - Phát hành, vừa mang lại doanh thu kinh tế vừa góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM kiêm Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trao đổi với Hội In TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tại Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi đánh giá cao vai trò của Chi nhánh trong việc xuất bản sách lý luận chính trị, tiêu biểu là các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, và sách cho cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi tặng hoa chúc mừng đến lãnh đạo và nhân viên Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Sau khi chia sẻ về một số định hướng của thành phố trong lĩnh vực xuất bản như: đưa sách đến gần khu dân cư, ngoại giao và xuất khẩu sách, đăng ký danh hiệu “Thủ đô sách thế giới”, ông Nguyễn Ngọc Hồi bày tỏ mong muốn Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại TPHCM và các đơn vị xuất bản trên địa bàn thành phố hợp lực để thực thi những định hướng này.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ tại Đường sách TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tại Đường sách TPHCM, trao đổi với lãnh đạo Công ty Đường sách TPHCM và đại diện các gian hàng tại đây, ông Nguyễn Ngọc Hồi thông tin, thành phố đang triển khai mở rộng không gian đọc qua việc nhân rộng mô hình Đường sách đến các khu dân cư, chung cư, khu công nghiệp và vùng ven biển nhằm tăng cường tuyên truyền tình yêu biển, đảo.

Ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: QUỲNH YÊN

Dự kiến trong ngày 30-9 và 1-10, Sở VH-TT TPHCM tiếp tục tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách trên địa bàn TPHCM: NXB Trẻ, Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, Công ty CP Văn hóa Phương Nam, Công ty TNHH Công nghệ WEWE (Sách nói Voiz FM), NXB Tổng hợp TPHCM và Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa).

QUỲNH YÊN