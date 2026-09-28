Huỳnh Kim Tho đoạt Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21

Tối 27-9, tại Nhà hát Truyền hình HTV, đêm chung kết 4 của Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 - năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự tranh tài của ba thí sinh: Trần Văn Khiêm, Huỳnh Kim Tho và Võ Thị Bé.

Các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trao giải Chuông Vàng vọng cổ 2026 cho thí sinh Huỳnh Kim Tho. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đến tham dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Phạm Quý Trọng - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM;…

Thí sinh Huỳnh Kim Tho thể hiện xuất sắc trích đoạn "Dấu ấn giao thời". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình dự thi được dàn dựng hoành tráng, cho thấy nỗ lực đổi mới của HTV khi đưa cuộc thi lan tỏa rộng hơn và tạo những trải nghiệm cộng đồng ý nghĩa cho người trẻ yêu nghệ thuật cải lương.

Thí sinh Huỳnh Kim Tho, sinh năm 1990, quê An Giang, thể hiện trích đoạn “Dấu ấn giao thời” của tác giả NSND Triệu Trung Kiên đã xuất sắc đoạt giải Chuông Vàng vọng cổ (trị giá 150 triệu đồng).

Thí sinh Võ Thị Bé, được sự trợ diễn của NSƯT Ngọc Đợi và nghệ sĩ Thanh Hồng, thể hiện đầy cảm xúc trích đoạn "Thoại Khanh - Châu Tuấn". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thí sinh Võ Thị Bé, sinh năm 1998, đến từ Cà Mau, dự thi trích đoạn “Thoại Khanh Châu Tuấn” của tác giả Trương Vũ, đoạt giải Chuông Bạc (80 triệu đồng).

Trần Văn Khiêm, sinh năm 1991, đến từ An Giang, dự thi trích đoạn “Rạng ngọc Côn Sơn” của tác giả Xuân Phong, đoạt giải Chuông Đồng (50 triệu đồng). Thí sinh này còn được trao giải Tích cực lan tỏa trải nghiệm cộng đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy (thứ hai từ trái sang), Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM - NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy và Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - NSND Trịnh Kim Chi trao giải Chuông Đồng cho thí sinh Trần Văn Khiêm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Năm nay có sự đổi mới về hình thức thể hiện bài ca cổ bốc thăm, đó là ba bài ca vọng cổ viết về chính con đường đi đến cuộc thi của mỗi thí sinh, sự thử nghiệm này đã tạo điểm nhấn độc đáo cho cuộc so tài ngoạn mục năm nay.

Hai giải Tư được trao cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Huỳnh Văn Tánh. Bốn giải Khuyến khích được trao cho: Lâm Chí Ngoán, Nguyễn Thị Ngọc Như, Nguyễn Phú Yên và Trần Trí Khang.

Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM Cao Anh Minh; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Quý Trọng; Chủ tịch HĐQT Saigonbank Vũ Quang Lãm trao giải Chuông Bạc cho thí sinh Võ Thị Bé. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hội đồng báo chí đã trao giải thưởng cho thí sinh Huỳnh Kim Tho vì sự tiến bộ qua từng vòng thi và có triển vọng tiến xa trên con đường nghệ thuật.

Sau 21 mùa, Chuông vàng vọng cổ đã trở thành một nhịp cầu giữa nghệ sĩ, công chúng với sứ mệnh giữ sự chuẩn mực của bài vọng cổ. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) là đơn vị đã đồng hành suốt 21 năm qua, đưa Chuông vàng vọng cổ, Ngân mãi chuông vàng đi vào đời sống, phục vụ đông đảo khán giả mộ điệu sân khấu cải lương trên cả nước.

THANH HIỆP