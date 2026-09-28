Lễ hội Văn hóa thế giới: Hấp dẫn, đa sắc màu

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tại TP Hà Nội từ ngày 1 đến 4-10, quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Cùng với nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện có thêm loạt hoạt động về điện ảnh, thời trang, ẩm thực, công nghệ và sáng tạo từ di sản.

Hội tụ văn hóa từ nhiều quốc gia

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ 2 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026). Các hoạt động diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long và một số không gian ở TP Hà Nội, từ biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực đến các chương trình ứng dụng công nghệ.

Một chương trình biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: HÒA PHƯƠNG

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, lễ hội nhằm giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các nước, đồng thời là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi các quốc gia chia sẻ những giá trị riêng và tìm thấy điểm tương đồng trong sự đa dạng. Mỗi nền văn hóa góp một sắc màu vào bức tranh chung, tạo nên sức sống đa dạng cho lễ hội.

Không khí ấy được thể hiện trước hết ở chương trình khai mạc tối 1-10 tại Hoàng thành Thăng Long. Các ca sĩ trẻ Đức Phúc, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Hoàng Bách và nhiều nghệ sĩ, nhóm biểu diễn, đơn vị nghệ thuật truyền thống Việt Nam tham gia biểu diễn cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru…

Đến đêm bế mạc ngày 4-10, Hương Tràm, Anh Tú, ca nương Kiều Anh, nhóm nhạc UPRIZE và nhiều nghệ sĩ trong nước sẽ cùng biểu diễn với các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Bỉ, Bulgaria, Campuchia, Ấn Độ, Iran, Mexico, Myanmar, Philippines, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Ngoài 2 chương trình chính, lễ hội năm nay còn có 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia; khu vực thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống; có 20 đoàn nghệ thuật quốc tế tham dự lễ hội.

Ban tổ chức đã chuyển hình thức lễ hội thành nhiều không gian để công chúng xem phim, thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu trang phục và ẩm thực. Các hoạt động được bố trí tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, trong đó có những không gian công cộng quen thuộc với người dân và du khách.

Di sản được kể bằng công nghệ

Một nội dung mới tại lễ hội là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế”. Tại đây, các sản phẩm công nghệ lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam được giới thiệu tới công chúng. Bộ VH-TT-DL phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử thuộc lĩnh vực này.

Các hoạt động như thi cosplay (hóa trang nhân vật trong game), biểu diễn vũ đạo từ game… cũng được đưa vào chương trình. Cách tiếp cận này hướng tới nhóm khán giả trẻ, đưa chất liệu lịch sử và văn hóa vào những hình thức giải trí quen thuộc với họ.

Cùng với Festival Games quốc tế, lễ hội còn tổ chức diễu hành và trình diễn trang phục truyền thống các nước tại khu vực tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm; biểu diễn, tìm hiểu trang phục, thưởng thức ẩm thực và tiếp cận những câu chuyện văn hóa từ các quốc gia tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

“Các hoạt động tại lễ hội đã cho thấy hiệu quả của công nghệ và công nghiệp sáng tạo khi mở ra thêm cách kể về di sản. Những chất liệu lịch sử, văn hóa có thể được chuyển thành sản phẩm, hình thức trải nghiệm phù hợp với công chúng hôm nay”, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cho biết.

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ 2 được kỳ vọng sẽ mở thêm những không gian để thủ đô Hà Nội gặp gỡ các nền văn hóa, từ giá trị truyền thống đến những cách thể hiện mới. Qua đó, những câu chuyện văn hóa có thêm cơ hội đến gần công chúng và kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ 2 sẽ diễn ra hoạt động khởi động sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” giai đoạn 2027-2036. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 thông qua vào ngày 4-9. Sáng kiến đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

VĨNH XUÂN