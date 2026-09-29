TFS công bố dự án phim đầu tiên ứng dụng AI

Bãi săn - dự án phim ngắn nhiều tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) và Hãng phim truyền hình TPHCM (TFS) sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đình Tú.

Buổi ra mắt dự án được tổ chức vào chiều 29-9, tại TPHCM. Tham dự sự kiện có Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, cùng đại diện ê-kíp đoàn phim.

Các thành viên ê-kíp đoàn phim và khách mời tại buổi họp công bố dự án chiều 29-9. Ảnh: TFS

Theo tiết lộ từ ê-kíp, dự án được triển khai từ tháng 7-2026, nhằm bắt kịp xu hướng thưởng thức nghe nhìn hiện đại, phù hợp với định dạng nội dung ngắn trên các nền tảng số dành cho khán giả trẻ.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện khi người bạn thân bất ngờ biến thành Người Rồng sau một tai nạn, một nữ sinh có năng khiếu giải mã cổ tự vô tình bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Người Thú và tổ chức thợ săn bí mật, đồng thời phải tìm cách giải mã những bí mật chôn giấu dưới Đại học Đế Đô.

Chuyển thể từ một tác phẩm được đông đảo độc giả yêu thích, phim giữ trọn tinh thần tác phẩm gốc: một câu chuyện nhân văn, đặt ra bài học làm người giữa ranh giới thiện - ác.

Do khai thác đề tài viễn tưởng - một thể loại đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn cùng kỹ thuật dàn dựng bối cảnh phức tạp, dự án đã kết hợp chuyên môn làm phim truyền hình chuyên nghiệp của TFS với các công cụ AI do CapCut hỗ trợ, vận hành trên nền tảng công nghệ lõi Seedance 2.5 và công cụ EditPilot.

Đạo diễn Hồng Phúc đảm nhận vai trò đạo diễn dự án. Ảnh: TFS

Đại diện ê-kíp cho biết, trong dự án này, ranh giới giữa công nghệ và tư duy sáng tạo của con người được phân định rõ ràng.

Cụ thể, AI đóng vai trò khởi tạo toàn bộ các bối cảnh và khung hình thị giác của bộ phim, tuân thủ chặt chẽ theo cấu trúc câu lệnh (prompt). Còn toàn bộ phong cách nghệ thuật và định vị nhân vật đều do đạo diễn TFS thiết lập.

Công nghệ AI ở đây được sử dụng như một công cụ dựng hình, phục vụ cho việc kể lại một tác phẩm văn học đã được thẩm định, chứ không phải để sản xuất nội dung đại trà.

Những hé lộ ban đầu về tạo hình nhân vật trong phim. Ảnh: TFS

Toàn bộ quá trình định hướng nghệ thuật và sản xuất nội dung hoàn toàn do đội ngũ chuyên môn của TFS đảm nhiệm, bao gồm từ chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, diễn xuất giọng nói (lồng tiếng) và kỹ thuật dựng phim. Đảm nhận vai trò đạo diễn dự án là đạo diễn Hồng Phúc - người từng có kinh nghiệm thực hiện rất nhiều phim truyền hình, tài liệu tại TFS.

Đặc biệt, ê-kíp thực hiện bộ phim với tinh thần nghiêm túc, đầy đủ các khâu như một bộ phim bình thường. Các nhà làm phim cũng xác định đây là một dự án để thử nghiệm và lắng nghe. Việc công bố dự án sớm cũng nhằm nhận được góp ý của khán giả và giới chuyên môn về câu chuyện, nhân vật, hình ảnh cũng như cách làm phim.

Đại diện ê-kíp đoàn phim trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: TFS

Với Bãi săn, TFS trở thành hãng phim truyền hình đầu tiên trên cả nước chủ động tiếp cận, làm quen và ứng dụng công nghệ AI vào quy trình sản xuất phim ảnh. Mục tiêu của TFS là từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng các sản phẩm nghe nhìn mới.

Thử nghiệm này đồng thời tạo tiền đề thực tiễn quan trọng để đơn vị nghiên cứu ứng dụng AI vào các thể loại phim đòi hỏi nhiều yếu tố minh họa trực quan, tiêu biểu như các dự án phim tài liệu, lịch sử trong tương lai.

Mùa 1 của dự án Bãi săn gồm 15 tập (3 phút/tập) dự kiến phát sóng phục vụ khán giả vào dịp Tết Nguyên đán 2027 trên toàn bộ hệ thống các nền tảng đa truyền thông của HTV.

VĂN TUẤN