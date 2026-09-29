Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Sáng 29-9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (TP Hà Nội) đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Di sản Thế giới từ năm 2010. Trong không gian đó, Điện Kính Thiên là Chính điện của cấm thành Thăng Long thời Lê. Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, điện được khởi dựng năm 1428 đời Vua Lê Thái Tổ, hoàn thiện đời Vua Lê Thánh Tông, trên nền các chính điện thời Lý - Trần.

Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát tuân thủ nghiêm hồ sơ được phê duyệt và các yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di sản.

Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện các yếu tố khảo cổ mới hay những điều chưa rõ về mặt khoa học, các đơn vị liên quan cần chủ động khoanh vùng để chờ tham vấn từ các nhà khoa học, các chuyên gia; không tự ý xử lý làm ảnh hưởng đến giá trị vĩnh cửu của di tích.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, dự án sẽ được triển khai trực tiếp trong không gian được công nhận Di sản Thế giới và trên khu vực có các tầng văn hóa khảo cổ quan trọng. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên đối với dự án không phải là làm nhanh, mà là làm đúng, khoa học và thận trọng; tuyệt đối không được đánh đổi tính xác thực, tính toàn vẹn và sự an toàn của di sản để lấy tiến độ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo đánh giá, việc khởi công phục dựng Điện Kính Thiên đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam và UNESCO, Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) và Ủy ban Di sản thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khởi công đã tham quan khu trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu trưng bày. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, việc phục dựng Điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Dự án được chuẩn bị trên cơ sở 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực, với sự tham gia của các nhà khoa học trong nước, quốc tế, cùng sự tham vấn chuyên sâu của UNESCO và ICOMOS. Sau khi hoàn thành, Điện Kính Thiên được kỳ vọng trở thành một không gian văn hóa - lịch sử thu hút đông đảo khách tham quan và phát triển du lịch văn hóa.

THANH HÀ