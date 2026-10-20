ACV và TP Huế nghiên cứu tăng đầu tư hạ tầng sân bay Phú Bài

Ngày 20-10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm việc với lãnh đạo TP Huế về phát triển hạ tầng, xúc tiến đường bay và nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Phú Bài.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Huế đề xuất rà soát, điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Bài, nâng công suất thiết kế đến năm 2030 lên khoảng 7 triệu hành khách/năm; đồng thời kiến nghị ưu tiên đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

ACV phối hợp với TP Huế phát triển du lịch gắn với xúc tiến hàng không. Ảnh: ACV

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện thủ tục cần thiết, từng bước nghiên cứu phương án đầu tư, chủ động chuẩn bị cho nhu cầu phát triển của sân bay Phú Bài.

ACV và TP Huế sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng sân bay Phú Bài. Ảnh: ACV

Trên cơ sở rà soát hiện trạng quản lý tài sản, hạ tầng tại cảng và các quy định liên quan, ACV sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Xây dựng cùng các cơ quan chức năng để làm rõ những nội dung cần thiết, nghiên cứu hướng triển khai phù hợp, tạo điều kiện nâng cao năng lực khai thác trong dài hạn.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Phú Bài

Bên cạnh hạ tầng, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành xúc tiến mở đường bay mới, tăng tần suất các đường bay hiện hữu. Trong đó, tập trung nghiên cứu phát triển đường bay quốc tế thường lệ hoặc thuê chuyến (charter), kết nối Huế với các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan.

ACV và TP Huế cũng trao đổi định hướng hiện đại hóa hoạt động khai thác gắn với chuyển đổi số tại sân bay Phú Bài, gồm nghiên cứu ứng dụng sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo, kiosk làm thủ tục tự động, cổng kiểm soát tự động (AutoGate), kết nối và chia sẻ dữ liệu. Những giải pháp này nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm hành khách và từng bước phát triển mô hình cảng hàng không thông minh.

Theo ông Nguyễn Cao Cường, việc kết hợp phát triển đồng bộ hạ tầng hàng không với xúc tiến thị trường và chuyển đổi số sẽ tạo nền tảng phát triển bền vững cho sân bay Phú Bài, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1-7-2026 của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được định hướng đạt công suất khoảng 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050.



XUÂN TRUNG