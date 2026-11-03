ACV và các nhà thầu tăng tốc đưa sân bay Long Thành về đích

Trước áp lực tiến độ, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các nhà thầu đang tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công các hạng mục trọng yếu tại dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, hướng đến mục tiêu đưa sân bay vào khai thác từ cuối tháng 12-2026.

Với vai trò chủ đầu tư dự án thành phần 3, Cảng HKQT giai đoạn 1, ACV đã chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan nhằm xử lý vướng mắc, đôn đốc tiến độ, đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính cho các nhà thầu.

Trong giai đoạn hoàn thiện, sân bay Long Thành cần nhiều lao động có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tập trung nguồn lực cho nhà ga hành khách

Tại gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách), liên danh nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục lắp đặt, kiểm tra và chạy thử những thiết bị quan trọng. Khó khăn lớn hiện nay là huy động lao động có tay nghề trong bối cảnh nhu cầu nhân lực xây dựng tăng cao tại nhiều dự án trên cả nước. Trước tình hình này, các nhà thầu đã chủ động điều phối nhân lực, ưu tiên những hạng mục then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ vận hành nhà ga.

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách đang hoàn thiện lắp đặt máy móc phục vụ hành khách. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đến nay, hệ thống điện và mạng dữ liệu chính đã được triển khai, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác kiểm tra, chạy thử và bàn giao thiết bị.

Các bên cũng đang phối hợp tích hợp hệ thống kỹ thuật, tập trung hoàn thiện những khu vực ưu tiên phục vụ chương trình thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT). Liên danh nhà thầu cam kết hoàn thành phần việc đảm nhận, đáp ứng mục tiêu đưa nhà ga hành khách vào vận hành trong tháng 12-2026.

Nhiều hạng mục trọng yếu tại sân bay Long Thành đang triển khai chạy thử ORAT. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trong khi đó, tại gói thầu 4.8 (hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật), liên danh nhà thầu đã huy động hơn 2.000 nhân sự cùng 186 thiết bị phục vụ thi công. Theo kế hoạch, tuyến đường trục chính từ cổng số 1 đến khu vực nhà ga cơ bản hoàn thành; đoạn từ nhà ga đến cuối tuyến hoàn thành trong tháng 11. Các hạng mục vỉa hè, cây xanh, sơn kẻ đường, biển báo tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 12.

Nhiều hạng mục khác như cầu cạn, đường cấp 3, bãi đỗ xe, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, nguồn cung vật liệu, nhất là đá và nhựa đường, vẫn là một trong những khó khăn cần tháo gỡ. Nhà thầu đang tìm kiếm, điều phối nguồn cung từ nhiều thị trường, đồng thời linh hoạt tổ chức thi công theo khả năng cung ứng vật liệu. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục thuộc gói thầu trong tháng 12-2026.

Bảo đảm đồng bộ khai thác

Tại gói thầu 7.8 (nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ), liên danh nhà thầu đang tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tăng ca đến 21 giờ, thậm chí kéo dài đến 1-2 giờ sáng tại một số thời điểm. Lãnh đạo chủ chốt các nhà thầu trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo, xử lý những vướng mắc về nhân lực, thiết bị và tài chính.

Khu vực đường cất hạ cánh số 1 được trồng cỏ, đảm bảo yêu cầu khai thác sân bay Long Thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Hiện các đơn vị thi công hoàn thành toàn bộ phần kết cấu bê tông và kết cấu thép, sau đó hoàn thiện phần mái và triển khai lắp đặt thiết bị cơ điện trong tháng 11. Riêng hệ thống vận hành hàng hóa tự động phải đặt hàng từ nước ngoài, dự kiến đưa về công trường vào đầu tháng 2-2027. Các bên đang làm việc với nhà cung cấp để rút ngắn thời gian bàn giao, đồng thời nghiên cứu phương án khai thác từng phần trong giai đoạn đầu, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hoạt động của sân bay.

Cầu cạn tiếp cận sân bay. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đối với gói thầu 11.5 (nhà để xe), liên danh nhà thầu đã phối hợp với chủ đầu tư điều chỉnh phương án thi công, ưu tiên hoàn thành một cánh nhà để xe trước ngày 30-11, đáp ứng khoảng 50% công suất khai thác trong giai đoạn đầu.

Với khối lượng công việc lớn, thời gian còn lại không nhiều và yêu cầu đồng bộ giữa các hạng mục, áp lực tiến độ tại Cảng HKQT Long Thành đang đặt ra rất cao. Việc chủ đầu tư tăng cường điều hành, bảo đảm dòng vốn cùng nỗ lực huy động nhân lực có tay nghề và thiết bị của các nhà thầu được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong giai đoạn nước rút, phục vụ mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trong khoảng 5 tháng, ACV đã thực hiện 7 đợt thanh toán với tổng giá trị khoảng 6.300 tỷ đồng cho các hạng mục thi công. Chủ đầu tư cũng chuẩn bị đủ kinh phí để thanh toán các khối lượng đủ điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đối với vật tư, thiết bị đã tập kết tại công trường, góp phần duy trì dòng tiền và hoạt động thi công liên tục. Đối với những gói thầu chưa đạt tiến độ, ACV phối hợp rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phạm vi công việc và chuyển giao một số phần việc cho nhà thầu khác có đủ năng lực. Công tác kiểm soát tiến độ, nghiệm thu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cấp phép cũng được tăng cường, bảo đảm các công trình, hệ thống đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu an toàn và chất lượng.

QUANG MINH