Ưu đãi giảm đến 1,5%/năm, tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị tài sản bảo đảm cùng phương thức trả nợ linh hoạt, gói tín dụng 2.000 tỷ đồng của ngân hàng Phương Đông (OCB) mang đến giải pháp vốn thiết thực, giúp khách hàng cá nhân chủ động dòng tiền và nắm bắt cơ hội kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

OCB dành 2.000 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh

Giảm lãi suất theo phân khúc

Theo chính sách từ OCB, khách hàng vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn được hưởng lãi suất từ 7,2%/năm. Điểm nhấn của chương trình là chính sách giảm lãi suất theo phân khúc khách hàng.

Cụ thể, khách hàng Priority được giảm 1,5 điểm %/năm, trong khi khách hàng thuộc các phân khúc còn lại được giảm 1 điểm %/năm so với biểu lãi suất thông thường tương ứng. Ưu đãi này giúp khách hàng tiết giảm chi phí sử dụng vốn, đặc biệt với những khoản vay phục vụ nhu cầu nhập hàng, bổ sung nguyên vật liệu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn.

Không dừng lại ở lãi suất, OCB còn tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị tài sản bảo đảm, kết hợp nhiều phương thức trả gốc và lãi linh hoạt. Khách hàng có thể lựa chọn lịch trình thanh toán phù hợp với khả năng tài chính cũng như thời điểm thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh ưu đãi tín dụng, khách hàng còn có cơ hội tiếp cận các quyền lợi bổ sung từ hệ sinh thái sản phẩm OCB như: miễn phí thường niên thẻ tín dụng năm đầu và miễn phí chuyển đổi trả góp kỳ hạn 3 tháng đối với giao dịch thanh toán phí bảo hiểm do ngân hàng phân phối bằng thẻ tín dụng, theo điều kiện chương trình.

Việc kết hợp các giải pháp tín dụng, thanh toán và bảo hiểm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong hoạt động quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp, đồng thời khai thác tối đa lợi ích từ mối quan hệ giao dịch với ngân hàng.

Chủ động dòng tiền trước đà tăng trưởng tiêu dùng

Cuối năm thường là thời điểm thị trường bán lẻ và dịch vụ sôi động hơn, từ thương mại, phân phối hàng hóa đến dịch vụ ăn uống, lưu trú; đồng thời kéo theo nhu cầu chuẩn bị hàng hóa và nguồn lực kinh doanh.

Sức mua gia tăng mở ra thêm cơ hội kinh doanh, nhưng cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị nguồn vốn sớm, nhất là với những mô hình phải chi tiền nhập hàng, nguyên vật liệu và vận hành trước khi có doanh thu.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2026 đạt 6.618,9 ngàn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 4.981,2 ngàn tỷ đồng, tăng 12,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17% và du lịch lữ hành tăng 18,1%.

Gói tín dụng mới của OCB được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng chủ động dòng tiền và nâng cao hiệu quả kinh doanh

Thực tế, kinh doanh không chỉ nằm ở việc có đủ vốn mà ở khả năng cân đối thời điểm sử dụng và hoàn trả vốn. Việc chủ động nhập hàng đúng thời điểm, duy trì lượng hàng hóa phù hợp và đảm bảo khả năng thanh toán cho nhà cung cấp có thể tạo ra lợi thế đáng kể trong mùa cao điểm.

Đại diện OCB chia sẻ: “Trong mùa kinh doanh cao điểm, khả năng chủ động nguồn vốn và kiểm soát chi phí tài chính là yếu tố quan trọng giúp khách hàng tận dụng cơ hội thị trường. Thông qua các chính sách tín dụng phù hợp, OCB mong muốn đáp ứng nhu cầu vốn ở từng giai đoạn, đồng thời đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển bền vững lâu dài”.

Gói tín dụng 2.000 tỷ đồng áp dụng đối với các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn giải ngân mới đến hết ngày 31-12-2026 hoặc khi hạn mức ưu đãi được sử dụng hết. Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch OCB trên toàn quốc, hoặc tổng đài chính thức của ngân hàng để được tư vấn về lãi suất, điều kiện vay và các quyền lợi ưu đãi.

PHONG NGUYỄN